Premier League: le montant qu'aurait payé Chelsea à Brighton pour recruter son coach Potter

Moins de 48h après le licenciement de Thomas Tuchel, Chelsea a déjà trouvé son nouvel entraîneur: Graham Potter arrive en provenance de Brighton. La BBC évoque une somme de 24 millions d'euros versée par les Blues.

Graham Potter a t-il signé à Chelsea pour un montant record? La BBC évoque une somme de plus de 21 millions de livres, soit plus de 24 millions d'euros, versé à Brighton pour débaucher l'entraîneur. Ce qui rapprocherait le technicien du statut d'entraîneur le plus cher de l'histoire (le Bayern avait déboursé 25 millions d'euros pour s'offrir les services de Julian Nagelsmann).

Pour l'instant, le montant exact n'est pas connu. Une seule chose est sûre: Graham Potter va succéder à Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, moins de 48h après l'éviction de ce dernier. Sa nomination a été annoncée ce jeudi après-midi. Il signe un contrat de cinq ans. Des images de Football Daily montraient même l'entraîneur anglais arrivant en voiture au centre d'entraînement de Chelsea pour parapher les documents.

De belles choses avec Brighton

Si Graham Potter a tapé dans l'oeil des dirigeants des Blues, c'est notamment grâce à son excellent travail sur le banc de Brighton depuis 2019. Le coach y a mis en place à jeu offensif et attrayant. Après un début de saison en fanfare la saison dernière, Brighton avait connu un énorme trou d'air en début d'année 2022, ce qui leur avait coûté la lutte aux places européennes. Ils s'étaient finalement classés neuvième. Cette saison, après six journées de Première League, Brighton est quatrième.