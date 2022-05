Premier League: le vrai trophée de champion sera dans le stade de Manchester City, une réplique à Liverpool

Alors que Manchester City et Liverpool sont au coude à coude pour le titre de champion en Premier League, l'organisation du championnat a déjà prévu deux protocoles, à l'Etihad Stadium et à Anfield. Avec un vrai trophée dépêché pour les hommes de Guardiola, et une réplique pour ceux de Klopp.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, se rendra dimanche à l'Etihad Stadium avec le véritable trophée du championnat anglais, alors que Manchester City affrontera Aston Villa pour tenter de valider le titre lors de la dernière journée. Le même dispositif sera en place à Liverpool, au cas où les Reds repasseraient devant (un point d'avance), alors qu'ils affronteront les Wolves à Anfield. Avec une seule différence selon le Telegraph: le trophée ne sera qu'une réplique.

Des médailles vierges et un faux trophée à Anfield

Un seul point sépare les deux équipes et le président par intérim de la Premier League, Peter McCormick, sera donc à Anfield pour le match contre Wolverhampton, avec un autre jeu de 40 médailles vierges à présenter en cas de couronnement de Liverpool. Par le passé, lorsque le titre s'est joué lors de la dernière journée - comme ce fut le cas en 2019 - le plateau de médailles qui n'avait pas été utilisé avait été recyclé pour la saison suivante.

Lorsque le titre se joue lors de l'ultime journée, la gravure des médailles des vainqueurs doit avoir lieu après la présentation. Dans les jours qui suivent, on récupére les médailles ainsi que le trophée, qui sont envoyés pour être complétés. À la fin de la saison 2018-2019, la dernière fois que le titre de Premier League a été décidé lors de la dernière journée, Richard Masters, alors directeur général intérimaire de la Premier League, était à Anfield. La présidente en exercice de l'époque, Claudia Arney, était à l'Amex Stadium, où City a décroché le titre avec un seul point de différence.

Des équipes d'organisation dans les deux stades

Cette fois, Manchester City est à domicile contre Aston Villa, dirigé par l'ancien Red Steven Gerrard, et doit gagner pour être sûr de remporter un quatrième titre en cinq ans. Ils ont un seul point d'avance sur Liverpool et une différence de buts de +6 par rapport à Liverpool. Les deux clubs ont désigné un "champion de la communauté" pour remettre le trophée au capitaine. Les clubs décident également de l'ordre dans lequel les joueurs monteront sur scène pour recevoir leur médaille, le capitaine passant en dernier.

Une équipe événementielle complète de la Premier League, y compris des entrepreneurs, sera présente dans les deux stades pour construire la scène, superviser la présentation et gérer les photographes et les diffuseurs autour de l'événement. Le club vainqueur recevra 40 médailles à distribuer aux joueurs et aux officiels. La seule condition prévue par le règlement de la Premier League est que tout joueur de champ qui reçoit une médaille doit avoir joué au moins cinq matches. Les gardiens de but ne doivent avoir participé qu'à un seul match.