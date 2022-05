Premier League: l'incroyable scénario qui mènerait à une finale entre Manchester City et Liverpool pour le titre

Le titre en Premier League se jouera, à distance, entre Manchester City et Liverpool dimanche lors de la dernière journée. Un scénario fou pourrait aussi pousser les deux rivaux à se retrouver à égalité parfaite avant de se départager en playoff. Il paraît tout de même hautement improbable.

Le titre en Premier League se jouera lors de la dernière journée. A moins que... En s’imposant sur le terrain de Southampton (1-2) mardi, Liverpool a maintenu la pression sur Manchester City, leader avec un petit point d’avance sur les Reds avant l’épilogue dimanche. Les hommes de Liverpool doivent compter sur un faux pas des Cityzens pour espérer glaner un troisième titre cette saison après ceux en League Cup et en FA Cup. Ils recevront Wolverhampton, qui n’a plus rien à jouer, dans un Anfield en fusion pendant que Manchester City se frottera à Aston Villa d’un certain Steven Gerrard… légende vivante à Liverpool.

Un succès des joueurs de Pep Guardiola suffira à leur bonheur. Il existe aussi une hypothèse folle où le titre se disputerait lors d’un match de playoffs entre les deux équipes. Une défaite 6-0 de Manchester City contre les Vilans et un match nul 5-5 entre Liverpool et les Wolves provoqueraient une égalité parfaite entre les deux rivaux du Nord de l'Angleterre: même nombre de points (90), même nombre de buts inscrits (96), même nombre de buts encaissés (30) et donc même différence de buts (+66).

Ce scénario ne s'est jamais produit

En cas d’égalité, le règlement du championnat établit une liste de critères pour départager deux équipes. Dans l’ordre, la différence de buts est d’abord prise en compte avant le nombre de buts inscrits. Les résultats des confrontations directes entrent les deux équipes entre alors en compte avec un avantage pour celle ayant pris le plus de points, puis pour celle ayant inscrit le plus buts à l’extérieur. Mais là encore, City et Liverpool se sont séparés sur un score identique à l’aller et au retour (2-2).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

C’est là que le critère suprême entrerait alors en compte: à savoir un barrage sur un terrain neutre, dont le format, le moment et le lieu seraient déterminés par le conseil d'administration de la Premier League. Ce cas de figure ne s’est encore jamais produit dans l’histoire du championnat. Et ce scénario - s’il fait rêver de nombreux fans - paraît tout de même hautement improbable.