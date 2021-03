Leeds-Chelsea en direct : les Blues en quête du top 3

Chelsea invincible ?

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, les Blues ont entamé une folle remontée au classement et s'affirment de plus en plus comme des candidats très sérieux à la Ligue des champions. En onze matchs, Chelsea n'a tout simplement pas perdu...

Mais en face, ce midi, Marcelo Bielsa est aussi capable de créer la surprise avec son équipe de Leeds.

Coup d'envoi du match à 13 h 30 sur RMC Sport !