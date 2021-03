Premier League: Chelsea prend ses aises dans la course à l'Europe

En battant Everton (2-0) ce lundi en match en retard de la 27e journée, le Chelsea de Thomas Tuchel a conservé sa place de quatrième de la Premier League, le strapontin offrant le dernier billet anglais pour la Ligue des champions.

Onzième match sans défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel pour Chelsea, qui a encore une fois affiché une belle maîtrise face à des Toffees impuissants (2-0), ce lundi en match de la 27e journée de Premier League. Ce succès porte à 50 le total de points des Blues, qui ne sont qu'à trois points de Leicester (3e). C'est en revanche un coup d'arrêt pour Everton qui restait sur trois victoires. Les hommes de Carlo Ancelotti se voient doublés par West Ham (5e avec 48 pts) et sont désormais hors des places européennes, au 6e rang avec 46 unités, mais ces deux équipes ont un match en moins que le quatuor de tête.

Avec Kurt Zouma titulaire en défense centrale pour la deuxième fois sous l'ère Tuchel, mais avec N'Golo Kanté et Olivier Giroud sur le banc au coup d'envoi, Chelsea n'a quasiment jamais été bousculé et boucle un 9e match sans prendre de but sous les ordres du technicien allemand. Les Blues se sont créé plusieurs occasions nettes, et sans un Jordan Pickford très bon face à Marcos Alonso (41e) et à Timo Werner (80e, 85e), l'ardoise aurait pu être plus lourde pour Everton.

Havertz dans tous les bons coups

Le manque de réussite persistant de l'Allemand, aligné en pointe, reste un vrai problème compte tenu de l'investissement qu'il a représenté cet été, mais les motifs de satisfaction l'emportent largement pour Tuchel. Il aura ainsi sans doute apprécié la prestation de Kaï Havertz, impliqué sur le premier but - même si c'est le malheureux Ben Godfrey qui a dévié le ballon dans ses buts (1-0, 31e) - et qui a provoqué le penalty du 2-0 transformé par Jorginho (65e).

Un joueur de plus, après Antonio Rüdiger, Marcos Alonso ou Callum Hudson-Odoï, relancé par le technicien allemand et qui donne enfin à Chelsea la pleine mesure d'un effectif riche en quantité et en qualité. Dans une fin de saison où beaucoup d'équipes peinent physiquement, c'est un atout de poids pour le club du sud-ouest de la capitale qui a désormais en ligne de mire Leicester et Manchester United, 3e et 2e avec respectivement 3 et 4 points d'avance sur Chelsea.