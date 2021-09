Premier League: les joueurs brésiliens finalement autorisés à jouer ce week-end

Alors que les joueurs brésiliens de Premier League n'étaient pas sûrs de pouvoir jouer ce week-end en raison d'une suspension demandée par la Fédération brésilienne auprès de la FIFA, une issue positive a été trouvée.

Bonne nouvelle pour Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou encore Marcelo Bielsa. Les clubs de Premier League pourront bien aligner leurs joueurs brésiliens ce week-end, un accord ayant été trouvé entre la Fédération brésilienne, la FIFA et les instances dirigeantes du football anglais. Pour rappel, plusieurs clubs de Premier League ont décidé ce mois-ci de ne pas libérer leurs joueurs pour les matchs internationaux se déroulant dans les pays de "la liste rouge" dressée par le gouvernement britannique, où la circulation du coronavirus est importante.

Soucieux d'éviter à leurs joueurs sud-américains ou africains les dix jours d'isolement obligatoire à leur retour au Royaume-Uni, quel que soit leur statut vaccinal, ils se sont opposés à la FIFA malgré la menace de sanctions financières. Le Brésil a donc été privé par exemple de Thiago Silva (Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool), Fred (Manchester United), Richarlison (Everton) et Raphinha (Leeds). En réaction, les responsables du football brésilien ont demandé à la FIFA d'appliquer une suspension de cinq jours, la sanction habituelle pour les clubs qui ne libèrent pas leurs joueurs.

Klopp était inquiet

Résultat, les joueurs brésiliens n’étaient pas sûrs de pouvoir jouer ce week-end pour la quatrième journée de Premier League (à suivre sur RMC Sport). "Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est une situation vraiment difficile et délicate pour tous les clubs, et les joueurs en particulier. Il ne faut pas oublier que les joueurs voulaient jouer ces matchs, les clubs voulaient laisser partir les joueurs, mais ce n'était pas possible", avait expliqué Jürgen Klopp vendredi en conférence de presse. Mais selon plusieurs médias anglais, dont Sky Sports et le Daily Mail, la Fédération brésilienne a renoncé à cette sanction. Même chose pour les Fédérations du Chili, du Mexique et du Paraguay.

Un soulagement, donc, pour plusieurs managers, à commencer par Jürgen Klopp, qui pourra bien aligner Alisson et Fabinho - Firmino lui est blessé - pour le déplacement des Reds dimanche sur le terrain de Leeds (17h30).

