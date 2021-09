"Tout est une question d'argent": Klopp désabusé par le projet de Mondial tous les deux ans

La volonté de la Fifa d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans exaspère l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui demande des calendriers moins chargés pour les joueurs.

Ne comptez pas sur lui pour apporter son soutien au projet de la Fifa d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans. Lancé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, Jürgen Klopp, qui réclame depuis longtemps des calendriers moins chargés pour les joueurs, n’a pas vraiment fait dans la langue de bois.

"Personne n'écoute"

"S'il y a une Coupe du monde tous les deux ans, cela signifie, à 100%, qu'il y aura un championnat d'Europe tous les deux ans, ce qui signifie que les meilleurs joueurs disputeront un tournoi chaque été, avec peut-être une pause de trois semaines. Quelqu'un doit commencer à comprendre que sans les joueurs - l'ingrédient le plus important - alors nous ne pouvons pas jouer", a-t-il lancé.

Le projet présenté cette semaine par Arsène Wenger, qui prévoit aussi de supprimer les trêves internationales, fait décidément beaucoup réagir. Et comme Klopp, beaucoup ont exprimé leur opposition à cette proposition. Du patron de l’UEFA Alexander Ceferin à Jean-Michel Blanquer, ministre français de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en passant par les Ligues européennes et des supporters du monde entier.

"La Fifa, l’UEFA, les directeurs sportifs, les managers… personne n’est plus important que les joueurs, a appuyé Klopp. Il n'y a pas beaucoup de sports aussi exigeants que le football. Il y a l’athlétisme avec le marathon mais ils n’en courent pas 20, 30 ou 40 chaque année. En fin de compte, tout est une question d'argent. C'est comme ça. Tout ce qui ressort des réformes, c’est de jouer toujours plus de matchs. Nous ne pouvons jamais préparer une saison avec tous nos joueurs, ce n'est pas juste, mais ce que je dis n'est évidemment pas important car personne n'écoute."

Klopp ne sait pas s'il pourra aligner ses Brésiliens dimanche

Klopp a d’autres raisons d’être agacé. Ce vendredi, il ne sait toujours pas s'il pourra compter ce week-end sur Alisson et Fabinho, car la Fédération brésilienne a demandé à la Fifa de suspendre ses joueurs absents en sélection lors du dernier rassemblement. Alisson et Fabinho, ainsi que Roberto Firmino - qui est actuellement blessé - ont été retenus par le sélectionneur brésilien Tite pour les qualifications de la Coupe du monde de ce mois-ci en Amérique du Sud.

Mais ils n'ont pas pu faire le voyage car les clubs de Premier League, hormis quelques exceptions, ont refusé de libérer leurs joueurs sud-américains en raison de la période d'isolement de dix jours liée à la pandémie de coronavirus requise à leur retour en Grande-Bretagne. "C'est une situation vraiment difficile et vraiment délicate pour tous les clubs, et les joueurs en particulier. A la fin, les seules personnes punies sont les joueurs et les clubs", a-t-il regretté, à deux jours de se déplacer à Leeds (dimanche 17h30, sur RMC Sport) pour le compte de la quatrième journée de Premier League.

