Premier League: les supporters d'Aston Villa déjà sous le charme de Boubacar Kamara

Pour son premier match à domicile face à Everton (2-1), ce samedi en Premier League, l'ancien milieu de l'OM Boubacar Kamara a impressionné les supporters d'Aston Villa, qui ont salué sa performance sur les réseaux sociaux.

L'intégration de Boubacar Kamara est une réussite. Déjà. Parti libre à Aston Villa cet été, l'ancien milieu de l'OM a livré une prestation très solide ce samedi pour sa première à domicile face à Everton (2-1) en Premier League. Titulaire en sentinelle dans le 4-3-3 de Steven Gerrard, l'international français a conquis les supporters des Villans, vraisemblablement satisfaits du match du numéro 44.

Certains évoquent même "le meilleur joueur de Premier League", d'autres vont encore plus loin en désignant le Tricolore - avec un peu d'humour - comme le "plus grand joueur de l'histoire" du club... Et ce seulement quelques semaines après son arrivée.

Aucune faute, 100% de duels aériens gagnés

Face aux Toffees, Boubacar Kamara a livré une feuille de statistiques plus que complète, avec 88 ballons touchés, un dribble réussi, 9 ballons récupérés, 100% de duels aériens remportés et aucune faute comise en 90 minutes. Déjà dans le onze en ouverture lors de la défaite face à Bournemouth (défaite 2-0), le milieu de terrain s'impose déjà comme un homme de base de Steven Gerrard, qui avait joué un rôle important dans sa venue.

"J'ai eu ce feeling avec Aston Villa, et j'étais très content, appuyait le jeune joueur lors d'un point presse avec l'équipe de France. Quand le coach vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir... Je prends ça en compte, surtout quand ça vient de Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain du monde à son poste. Son discours a été très cohérent, j'ai beaucoup apprécié que ça soit moi ou ma famille. Qu'un tel coach et un tel joueur te dise ça, son ambition à te faire grandir, à te faire progresser et à ce que je devienne encore meilleur au milieu, ça change beaucoup."