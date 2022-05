Mercato: Kamara explique le rôle crucial de Gerrard dans son arrivée à Aston Villa

Le jeune milieu français Boubacar Kamara, en fin de contrat avec Marseille, s'est engagé pour cinq ans avec Aston Villa. Un choix qui a pu surprendre au premier abord mais que le joueur a expliqué par le rôle déterminant de Steven Gerrard, à l'occasion d'un point presse avec l'équipe de France.

"C'est mon choix." Décrié par de nombreux supporters marseillais après avoir quitté librement l'OM pour s'engager à Aston Villa où il ne jouera pas la Ligue des champions, Boubacar Kamara a profité d'un point presse de l'équipe de France pour expliquer son choix.

"Quand le coach vient vous voir chez vous..."

"J'ai eu ce feeling avec Aston Villa, et j'étais très content, appuie le jeune joueur, visiblement agacé qu'on lui demande de se justifier. Quand le coach vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir... Je prends ça en compte, surtout quand ça vient de Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain du monde à son poste." Un passage à Marseille qui "a joué" dans sa décision reconnaît le jeune de 22 ans. "J'ai hate de le rejoindre pour travailler."

Interrogé pour savoir à quel moment avait débarqué la légende de Liverpool sur la côte méditerranéenne, Boubacar Kamara n'a pas voulu trop en dévoiler mais confie que "c'était assez tard, proche de la fin de la saison". "Son discours a été très cohérent, j'ai beaucoup apprécié que ça soit moi ou ma famille, poursuit celui qui est appelé pour la première en équipe de France lors de ce rassemblement. Qu'un tel coach et un tel joueur te dise ça, son ambition à te faire grandir, à te faire progresser et à ce que je devienne encore meilleur au milieu, ça change beaucoup."

"C'est mon choix, j'ai voulu changer d'air"

Le Français est tout de même revenu sur les critiques dont il fait l'objet de la part des supporters marseillais, qui ne comprennent pas sa destination. "Concernant la déception des supporters, je comprends car on a fait une très très bonne saison, on s'est qualifié directement en Ligue des champions, plaide-t-il d'abord avant de s'agacer. Après vous voulez que je vous dise quoi ? C'est mon choix, j'ai voulu changer d'air, ça fait 17 ans que je suis au club et que je défends ces couleurs. J'ai déjà joué la Ligue des champions avec l'OM, et là je suis content d'avoir participer à les qualifier directement et je le suivrais de la TV."

Le milieu de terrain vivra donc sa première expérience à l'étranger la saison prochaine à Aston Villa, où il retrouvera son coéquipier en équipe de France Lucas Digne. "Je pense que Digne m'aidera plus pour l'intégration en Angleterre qu'ici en équipe de France, parce qu'ici il y a beaucoup de joueurs que je connaissais auparavant, avec qui j'avais joué en Espoirs ou même là en club, précise Boubacar Kamara. J'ai échangé avec lui, il m'a expliqué le projet, comment lui se sentait... Ca s'est fait naturellement."