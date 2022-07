Premier League: les tribunes debout de retour dès la saison prochaine

Les clubs de Premier League vont pouvoir demander à utiliser des zones de placement debout dans leurs tribunes à partir du début de la saison 2022-2023, a annoncé ce lundi la secrétaire d'Etat britannique à la Culture.

Une bonne nouvelle pour les puristes. Les clubs de la Premier League vont pouvoir demander à utiliser des zones de placement debout dans leurs tribunes à partir du début de la saison 2022-2023, a annoncé lundi la secrétaire d'Etat britannique à la Culture, Nadine Dorries.

Chelsea, Manchester City, Manchester United et Tottenham avaient pris part à une expérience grandeur nature pendant la deuxième moitié de la saison dernière, ainsi que Cardiff, l'équipe de Championship (D2 anglaise).

Cette expérience a été une réussite et le gouvernement britannique vient donc de donner le feu vert à tous les clubs de Premier League et de Championship pour demander une autorisation de placement debout s'ils le souhaitent. "Seuls les clubs qui respecteront des mesures strictes de sécurité seront autorisés" à mettre en place ces tribunes debout, a précisé la secrétaire d'Etat.

Interdites après Hillsborough

Brentford, Wolverhampton et les Queen's Park Rangers (Championship) ont déjà indiqué qu'ils allaient proposer des tribunes debout à leurs fans et à ceux des clubs visiteurs la saison prochaine, et d'autres clubs vont suivre leur exemple.

Même le stade de Wembley proposera cette solution aux fans, en nombre limité, a indiqué le gouvernement. Des barrières de sécurité seront testées par la Fédération anglaise (FA) lors du match de Ligue des nations de l'Angleterre contre l'Allemagne en septembre.

Le placement debout des fans était interdit en Premier League et en Championship depuis plus de 25 ans, depuis une décision d'août 1994 consécutive à la tragédie d'Hillsborough en 1989, quand 97 fans de Liverpool étaient morts lors d'une bousculade géante avant une demi-finale de Coupe contre Nottingham Forest.

Liverpool ne fait pas partie des clubs où le placement debout devrait faire son retour la saison prochaine, mais d'autres expériences ont été tentées la saison dernière par les Reds, à Anfield Road.