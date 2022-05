Premier League: Liverpool maintient Manchester City sous pression en battant Aston Villa... mais perd Fabinho

Distancé par Manchester City après son nul contre Tottenham le week-end passé (1-1), Liverpool a réagi ce mardi soir en allant s'imposer sur le terrain d'Aston Villa (2-1), pour revenir ainsi sur les Skyblues qui joueront mercredi. Mais les Reds ont perdu Fabinho sur blessure.

Liverpool a définitivement failli perdre le titre ce mardi soir. Mais Liverpool, au courage, au talent aussi, a assuré l'essentiel. Trois jours après leur nul frustrant contre Tottenham (1-1), les Reds - pourtant menés - ont réagi en allant s'imposer sur le terrain d'Aston Villa en match en retard de la 33e journée de Premier League (2-1).

Une courte victoire qui leur permet de revenir à hauteur de Manchester City (86 pts), qui jouera lui ce mercredi à Wolverhampton (21h15, sur RMC Sport 1), et aura donc l'occasion de reprendre trois longueurs d'avance avant les deux derniers matchs.

Fabinho sorti à la 30e

Douché d'entrée par un but de Douglas Ruiz (1-0, 3e), Liverpool - avec Salah et Firmino sur le banc - a immédiatement réagi grâce à Matip, après un cafouillage dans la surface adverse (1-1, 6e). Il lui a ensuite fallu prendre son mal en patience avant que l'inévitable Sadio Mané n'inscrive le but de la victoire après l'heure de jeu (2-1, 65e), une tête sur un centre de l'autre homme en forme, Luis Diaz.

Liverpool a gagné, donc, mais Liverpool a également perdu un cadre: son milieu brésilien Fabinho. Visiblement touché à l'arrière de la cuisse gauche, l'ancien Monégasque a dû céder sa place à la 30e.

A tout autre moment de la saison, l'événement aurait pu être "anodin". Sauf que d'ici au 28 mai, l'équipe de Jürgen Klopp va jouer une finale de Cup contre Chelsea (samedi), deux dernières journées de PL avec le titre en jeu (Southampton le 17, Wolverhampton le 22), et une finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Autant dire que le technicien allemand aura besoin de tout le monde pour tenter de remplir l'armoire à trophées.