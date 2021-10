Liverpool-Manchester City en direct: City prend le dessus et s'approche du but des Reds

Guardiola fait deux changements après le PSG

Pep Guardiola a reconduit la défense et le milieu de terrain qui avait affronté le Paris Saint-Germain, en début de semaine, mais a fait du changement devant. Sterling et Mahrez, titulaires au Parc des Princes, sont remplacés par Foden et Grealish.

La composition de Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, De Bruyne, Bernardo - Jesus, Foden, Grealish.