Premier League: Liverpool prend provisoirement la tête du classement et met la pression sur City

Grâce à leur victoire face à Watford 2-0 samedi à Anfield lors de la 31eme journée de Premier League, les Reds de Liverpool chipent provisoirement la première place du classement à Manchester City qui se déplace à Burnley à 16h.

Les Reds font le job. Et Manchester City a désormais la pression. Alors que le titre de champion d’Angleterre tendait les bras à l’équipe de Pep Guardiola, Liverpool semble désormais en mesure de lui ravir la couronne nationale. Ce samedi, les joueurs de Jürgen Klopp ont battu Watford 2-0 à Anfield, signant un impressionnant 10eme succès de rang en Premier League. Une victoire acquise grâce à un but de la tête de Diogo Jota, bien servi sur un centre de Joe Gomez (22e) et à un penalty transformé par Fabinho après une faute sur l'attaquant portugais en fin de partie (89e).

>> Pour ne rien manquer des matchs de Premier League, l'offre aux abonnements RMC Sport est par ici

Qui sera en tête pour le choc Liverpool-City dans une semaine ?

Grâce à ce nouveau succès, Liverpool prend provisoirement la première place du classement avec deux points d'avance sur Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola devront donc battre Burnley (19e de PL) sur sa pelouse (coup d'envoi à 16h) s'ils ne veulent pas abandonner les commandes du championnat à leur rival. L'enjeu est d'autant plus important que les deux prétendants au titre s'affronteront dimanche prochain pour l'énorme choc de la saison à l'Etihad Stadium (17h30 en direct sur RMC Sport 1).