Liverpool: Alexander-Arnold blessé et absent plusieurs semaines

Convoqué avec l’Angleterre pour le rassemblement de mars, Trent Alexander-Arnold ne pourra pas y prendre part. Comme annoncé par le coach de Liverpool Jürgen Klopp, le latéral droit est touché aux ischio-jambiers et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Confronté à des échéances très importantes dans les semaines à venir, Liverpool ne pourra pas compter sur un de ses meilleurs éléments. Brillant cette saison avec onze passes décisives en Premier League, Trent Alexander-Arnold devrait être forfait "plusieurs semaines".

En conférence de presse ce vendredi, son coach Jürgen Klopp a annoncé la blessure du latéral droit: "Trent est sorti touché aux ischio-jambiers, il sera donc également absent pour l’Angleterre. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles, nous verrons combien de temps cela prendra." Cette absence risque de signer un énorme manque sur le plan offensif pour les Reds.

De plus, ce forfait tombe au pire moment possible. Dans une lutte acharnée avec Manchester City pour la course au titre de champion d'Angleterre, les deux formations s’affronteront le 10 avril. Au vu de la nature de sa blessure, la présence du joueur de 23 ans est loin d’être acquise. D'ici plusieurs semaines, le quart de finale aller de Ligue des champions contre Benfica aura aussi lieu.

"Je ne connais aucun joueur qui joue comme Trent"

Ne pouvant pas compter sur Alexander-Arnold, Klopp devra se creuser la tête au moment de nommer son nouveau titulaire dans le couloir droit de la défense. Devant la presse, le technicien allemand a donné les noms de ceux pouvant assurer l’intérim à ce poste: "Nous avons Milner et Gomez. Trent est tellement influent, mais Milner a été bon par le passé. Nous verrons comment Milner sera pour dimanche."

S’il ne ferme pas la porte à un changement de système, Klopp reconnaît la difficulté de remplacer l’élément issu du centre de formation des Reds: "La façon dont il joue, je ne connais aucun joueur qui joue comme Trent dans le monde. Il sera donc difficile de trouver un remplaçant."