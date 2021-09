Premier League: Lukaku estime que le football doit faire plus pour combattre le racisme

Chelsea s’engage contre le racisme en lançant un concours de photographie baptisé "Non à la haine" (No to Hate). En marge de cette événement, Romelu Lukaku a estimé que le monde du football doit combattre plus fortement le racisme.

Romelu Lukaku est un footballeur engagé. L’attaquant, qui a fait son retour à Chelsea cet été, souhaite que son sport lutte davantage contre toutes formes de discriminations mais doute de l'efficacité du genou mis à terre par les joueurs au début des matches de Premier League.



"Nous pouvons prendre des positions plus affirmées. Certes, on met le genou à terre et tout le monde applaudit mais parfois, après le match, il y a encore eu une insulte. Le capitaine et quatre ou cinq joueurs à forte personnalité de chaque équipe devraient rencontrer les patrons d'Instagram, les gouvernements, la Fédération anglaise de football (FA), l'association des footballeurs professionnels (PFA), pour discuter de cette situation", a déclaré l'attaquant de Chelsea à CNN Sport.



Lukaku aimerait que les joueurs influents, les patrons des réseaux sociaux et d'autres acteurs se réunissent pour s'attaquer au racisme sur leurs réseaux.

Un retour tonitruant chez les Blues

Lors du mercato estival, Romelu Lukaku a quitté l’Inter Milan où il a remporté le titre de champion d’Italie pour faire son retour à Chelsea, neuf ans après son départ contre un chèque de plus de 100 millions d’euros. Titulaire indiscutable dans le onze de Thomas Tuchel, le Belge a trouvé le chemin des filets à quatre reprises après six matchs toutes compétitions confondues.



Ce week-end, Chelsea reçoit Manchester City (samedi 13h30) pour l’affiche de la sixième journée de Premier League avant de se déplacer sur la pelouse de la Juventus (mercredi 29 septembre à 21h) pour une autre affiche comptant pour la seconde journée de la Ligue des champions.



