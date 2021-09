Mercato: Chelsea a tenté de recruter Marquinhos cet été, avec une très grosse offre

Le PSG a dû faire face à un intérêt prononcé de Chelsea pour Marquinhos durant le mercato estival. Les Blues étaient prêts à proposer une très grosse somme, mais ni Paris ni son capitaine brésilien n’ont donné suite.

Kylian Mbappé n’a pas été le seul joueur du PSG à être courtisé durant l’été. Le club de la capitale a également dû faire face à un intérêt important de Chelsea pour Marquinhos. Le club londonien, qui cherchait à se renforcer en défense centrale, aurait aimé recruter le capitaine parisien. L’idée était de permettre à Thomas Tuchel de reformer la charnière Marquinhos-Thiago Silva en Premier League.

De sources anglaises, les Blues étaient prêts à faire une offre pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros afin de s’attacher les services du défenseur de 26 ans. Mais ni Paris, ni l’international brésilien (60 sélections, 3 buts) n’ont souhaité aller plus loin.

Marquinhos se sent très bien à Paris

Huit ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome (31 millions d’euros), "Marqui" se sent très bien dans la capitale, où il a disputé 327 matchs (31 buts, 8 passes décisives). Les supporters adorent son leadership et sa grinta. Le recrutement XXL du PSG, avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Georginio Wijnaldum, n’a fait que renforcer sa volonté de rester dans une ville où il s’est parfaitement acclimaté. Sur et hors du terrain.

Au sein du club parisien, le natif de Sao Paulo est un vrai taulier, apprécié et respecté. La direction le considère comme un élément important de la colonne vertébrale de l’équipe. Depuis le départ de Thiago Silva l’an passé, il a naturellement hérité du brassard. Un rôle qui a encore renforcé son statut chez les leaders de Ligue 1.