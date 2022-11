Premier League: maillots jetés, tensions, la colère des fans d'Everton après l'humiliation à Bournemouth

Ayant fait le déplacement jusqu'à Bournemouth ce samedi, les supporters visiteurs venus encouragés Everton ont jeté leurs maillots aux joueurs après la défaite 3-0 de leur équipe. Les Toffees sont 17es de Premier League.

Les supporters d'Everton ont très mal digéré la défaite 3-0 de leur équipe face à Bournemouth ce samedi en Premier League. A tel point que les maillots donnés par les joueurs à la fin ont été renvoyés immédiatement par les bénéficiaires.

Trois défaites d'affilée

Au coup de sifflet final, les joueurs d'Everton ont pensé bien faire en allant saluer leurs supporters, ayant fait le déplacement jusqu'à Bournemouth pour assister à une défaite 3-0. La deuxième défaite consécutive face aux Cherries dans la même semaine, les Toffees s'étant déjà inclinés 4-1 en EFL Cup.

Une succession d'échecs qui a poussé à bout les supporters, qui n'ont pas apprécié les salutations de Franck Lampard et compagnie. A tel point qu'Alex Iwobi, qui avait donné son maillot aux fans présents en parcage, se l'est vu renvoyé directement après l'avoir lancé. Le ton est très rapidement monté entre joueurs et supporters, les visiteurs n'ayant pas hésité à les siffler et huer copieusement. Surtout Pickford et Coleman.

Un match raté de Pickford

Le futur gardien des Three Lions au Mondial a particulièrement raté sa prise sur l'ouverture du score de Marcus Tavernier et a été pris en défaut sur le second. Bournemouth a ensuite ajouté un troisième but par l'intermédiaire de Jaidon Anthony en deuxième mi-temps pour assurer les trois points. Cette défaite dévastatrice sur la côte sud place les hommes de Lampard à un point de la zone de relégation.

Selon les infos de The Sun, Lampard serait mis sous pression par sa direction dans l'attente de résultats. La trêve internationale pourrait servir d'opportunité à un potentiel changement d'entraîneur.