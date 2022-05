Premier League: Manchester City lance un maillot en hommage à Agüero et son but contre QPR

Afin de célébrer le dixième anniversaire du titre de champion de 2012, Manchester City a dévoilé un maillot spécial pour célébrer le but décisif de Sergio Agüero contre QPR.

Un but à jamais gravé dans la mémoire des Citizens. Il y a dix ans, Sergio Agüero inscrivait une réalisation décisive dans le temps additionnel contre les Queens Park Rangers pour offrir à Manchester City son troisième titre de champion d'Angleterre au nez et à la barbe du rival United. Afin de commémorer l'évènement, les Skyblues ont décidé de dévoilé un maillot spécial pour célébrer la réalisation du meilleur buteur de l'histoire du club, rapporte de Daily Mail. Sur la tunique, des bandes ciel et blanches, en hommage à l'Argentine natale d'Aguero, ainsi que des images du but ont été intégrées pour raconter l'un des buts les plus célèbres de Manchester City.

Le maillot étrenné face à Newcastle

Au dos du maillot, le chronomètre "93'20" et le flocage "Agüeroooo" sont également inscrits. Les hommes de Pep Guardiola porteront ce maillot pour la première fois ce dimanche, lors de la réception de Newcastle (17h30 sur RMC Sport 1). En plus de la tunique, Puma a sorti 120 paires de crampons spéciales avec les mêmes inscriptions. Des chaussures presques identiques à celles que portaient l'Argentin en 2012.

Après le match nul de Liverpool face à Tottenham samedi (1-1), les champions d'Angleterre en titre ont l'opportunité de prendre trois points d'avance sur les Reds à trois journées de la fin du championnat.