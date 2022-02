Retraité, Aguero ira au Mondial avec l'Argentine

Sergio Agüero, qui a récemment pris sa retraite en raison de problèmes cardiaques, a confié qu’il ira à la Coupe du monde 2022 avec le reste de la sélection dans un rôle qui reste encore à définir.

Entre deux live sur Twitch et des messages pour défendre Lionel Messi, Sergio Agüero continue d’occuper le terrain dans le football argentin. L’attaquant, qui a pris sa retraite ses dernières semaines en raison de problèmes cardiaques, a rendu visite au président de la Fédération argentine (AFA), Claudio Tapia, lundi. Il a notamment négocié sa présence… à la Coupe du monde 2022 avec le reste de la sélection.

L’ancien joueur de Manchester City a déjà acté qu’il accompagnerait ses anciens partenaires au Qatar dans un rôle qui reste à définir. Cela oscillera visiblement entre grand frère et ambianceur.

"Je vais être avec les gars, à leurs côtés"

"J’irai au Qatar, a-t-il confié à Tyc Sports. Ensuite, il faut voir dans quel rôle. C'était une conversation agréable. Chiqui (Tapia, ndlr) a été très gentil et il m'a demandé de me joindre à eux. Ces jours-ci, nous allons continuer à parler pour voir dans quel rôle et voir si nous allons à la conférence et au tirage au sort de la Coupe du monde. Cette semaine, nous allons finir de tout régler. Je vais être avec les gars, je vais être là, je m'entends très bien avec eux. C'est d'être à côté d'eux et de se détendre."

"Je veux trouver un rôle pour l'Argentine, poursuit-il. Ce qui m'est arrivé est très récent et j'ai reçu des offres de différents côtés, mais je veux m'amuser et être calme comme je ne pouvais pas quand j'étais footballeur. Par exemple, c'est le premier anniversaire que je passe avec mon fils en Argentine avec sa famille et la mienne, tous ensemble. Cela lui fait du bien et en tant que joueur, je ne pouvais pas le faire."

Le président de l’AFA a partagé le moment d’échange avec Aguero sur Twitter, lundi. "Cher Kun Agüero, c'est toujours un plaisir de t'accueillir et de pouvoir discuter un peu du football et de l'équipe nationale argentine, -t-il écrit. Merci pour tout ce que tu nous as donné, et de toujours nous garder heureux, malgré les coups de la vie. As-tu fait la valise ?"