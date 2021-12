Premier League: Leicester sanctionne Liverpool, Manchester City peut s'envoler

Leicester s’est imposé contre Liverpool mardi soir (1-0). Les Reds concèdent leur deuxième défaite de la saison et se retrouvent distancés par Manchester City dans la course au titre.

Liverpool s’est incliné contre Leicester mardi soir (1-0), lors de la 20e journée de Premier League et a concédé sa deuxième défaite de la saison. Surtout, les Reds coincent dans la course au titre, au duel avec Manchester City.

Salah se rate sur penalty

La rencontre entre Leicester et Liverpool a peut-être basculé dès le premier quart d’heure de la rencontre. À la 14e minute, les Reds ont bénéficié d’un penalty, provoqué par Mohamed Salah. L’Égyptien a été déséquilibré par Wilfred Ndidi et a eu l’occasion d’ouvrir le score. Mais il s’est manqué… deux fois. Son penalty a d’abord été arrêté par Kasper Schmeichel, puis Mohamed Salah a eu une deuxième chance mais a cette fois trouvé la barre.

Les Reds ont ensuite accéléré, ont monopolisé le ballon, mais ont eu beaucoup de déchets à la pointe de leur attaque. Et ils ont fini par être sanctionnés par Ademola Lookman qui a ouvert le score. Servi par Kiernan Dewsbury-Hall côté gauche, il a profité de la mauvaise de défense de Matip et Van Dijk.

La défense héroïque des Foxes

Liverpool a poussé jusqu’au bout pour égaliser, en faisant notamment entrer Firmino (70e), comme dernière carte offensive. Les joueurs de Jürgen Klopp ont fait vivre aux Foxes une fin de match irrespirable. Au bout du temps additionnel, Allison est même monté en attaque pour tenter le tout pour le tour. Mais Kasper Schmeichel a multiplié les parades et la défense de Leicester a tenu bon, comme pour se rattraper de la gifle reçue dimanche contre Manchester City (6-3). Les Foxes ont été héroïques en défense et ont fait exulter les tribunes, encore pleines en Angleterre.

En s‘inclinant contre Leicester, Liverpool perd de précieux points dans la course au titre. Les Reds comptent un match en moins (contre Leeds, reporté à cause du Covid) et six points de retard sur Manchester City. Et les Cityzens pourraient encore un peu plus s’envoler mercredi contre Brentford (21h15 sur RMC Sport 1).