Premier League: pour Souness, ancien de Liverpool, Casemiro n’est pas un grand joueur

Graeme Souness, ancien joueur et entraîneur de Liverpool, a estimé ce lundi, en marge de la rencontre de Premier League face à Manchester United, que Casemiro n'était pas un grand joueur.

C'est le transfert de l'été pour Manchester United. Les Red Devils ont réussi à recruter Casemiro, en provenance du Real Madrid. Mais le milieu brésilien de 30 ans, vainqueur de la Ligue des champions à cinq reprises, a un prix: 70 millions d'euros, hors bonus, qui ont été investis sur lui. Trop cher selon Graeme Souness, 247 matchs avec Liverpool au compteur et ancien entraîneur des Reds.

"C'est trop d'argent"

Manchester United a réussi à s'imposer (2-1) ce lundi face à Liverpool, son ennemi juré, lors de la troisième journée de Premier League. Le tout sans Casemiro, présenté à Old Trafford mais pas disponible pour la rencontre. "Il jouait avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur, a estimé Souness sur Casemiro avant la partie sur Sky Sports. il n'a jamais été un grand joueur. Il a 30 ans et il coûte 80 millions (bonus compris, NDLR), c'est trop d'argent."

Arrivé au Real Madrid en 2013 contre 6 millions d'euros, Casemiro s'était progressivement imposé comme un titulaire aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric, formant le "triangle des Bermudes", selon Carlo Ancelotti. "Il va aider United à être plus solide, mais je ne pense pas qu'il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu'il va faire jouer les autres, a poursuivi Souness Le Real Madrid et ce milieu de terrain particulier étaient remplis de joueurs de football. Je pense qu'il a eu de la chance d'être dans cette équipe du Real Madrid, je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer. Benzema, oui."

En rejoignant Manchester United, Casemiro va déjà retrouver ses anciens coéquipiers Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Ses grands débuts dans le championnat anglais pourraient intervenir samedi, en déplacement à Southampton, avec le numéro 18 dans le dos, numéro anciennement porté par Paul Scholes.