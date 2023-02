Premier League: quand Guardiola menaçait de quitter Manchester City en cas de sanction

Quelques mois avant que Manchester City ne soit, une nouvelle fois, visé pour sa mauvaise gestion financière, son entraîneur Pep Guardiola avait assuré qu'il quitterait le club si ses dirigeants lui avaient menti.

Manchester City en pleine tempête. La Premier League a sommé ce lundi les Sky Blues de s’expliquer sur de possibles infractions aux règles financières devant une commission indépendante. S’ils sont avérés, les faits qui auraient été commis entre les saisons 2009-10 et 2017-18, pourraient coûter très cher à City. L’éventail des sanctions va de l’amende à l’exclusion de la Premier League. Le club a rapidement réagi lundi dans un communiqué. City se dit "surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, compte tenu du grand nombre de documents détaillés fournis à l'EPL (English Premier League)." Il se félicite en revanche que cette affaire soit examinée par une commission indépendante.

"Si vous m'avez menti..."

Pep Guardiola, lui, n'a pas encore commenté publiquement ce nouveau couac. Mais puisque Manchester City a déjà été visé par la justice, celle de l'UEFA, dans le cadre du fair-play financier (en février 2000, le club avait été banni des compétitions européennes pour des violations présumées de ses règlements FFP, mais la sanction avait été annulée par le TAS), l’entraîneur catalan avait déjà été amené à s’exprimer sur ce type d’affaire. C'était au mois de mai dernier dans les colonnes du Guardian : "Quand ils (ses dirigeants) sont soupçonnés de quelque chose, je leur demande de m’en parler. Ils m’expliquent et je les crois. Je leur dis : 'Si vous m'avez menti, le lendemain je ne suis plus là. Je partirai et je ne serai plus votre ami'." Une sortie médiatique qui pourrait prendre tout son sens à l’heure du verdict…