Premier League: Manchester City risque très gros après des infractions financières

La Premier League a compilé plus de 100 infractions au règlement financier commises par Manchester City au cours d’une enquête de quatre ans. Le club risque de lourdes sanctions sportives.

Manchester City dans l’œil du cyclone. La Premier League a publié un communiqué dans lequel elle accuse le club d’avoir enfreint les règles du fair-play financier à plus de 100 reprises pendant neuf saisons, relate The Times. "Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu'elle a renvoyé aujourd'hui un certain nombre de violations présumées des règles de la Premier League par le club de football de Manchester City à une commission", indique l’instance dans un communiqué.

La Premier League a lancé l’enquête en décembre 2018 après les révélations du journal allemand Der Spiegel dans le cadre des Football Leaks. Les fuites de documents pointaient du doigt des revenus de sponsorship surestimés, des règlements effectués par les propriétaires du club d'Abu Dhabi au lieu de sponsors, un salaire doublé de l'ancien entraîneur Roberto Mancini via un contact secret avec un club d'Abu Dhabi et le mépris des règles sur les approches des jeunes joueurs.

Sous la menace de lourdes sanctions sportives

Le club se retrouve sous le menace de lourdes sanctions sportives pouvant aller de la déduction de points à l’exclusion du championnat. City était aussi dans le collimateur de l’UEFA pour violation du du fair-play financier ces dernières années. En février 2020, la confédération européenne avait exclu le club des compétitions européennes pendant deux ans et l’avait condamné à une amende de 30 millions d'euros pour des faits liés aux paiements des sponsors. L'exclusion avait été annulée quelques mois plus tard et l'amende ramenée à 10 millions d'euros par le Tribunal arbitral du sport, qui avait déclaré que "la plupart des manquements allégués étaient soit non établis, soit prescrits".

Il n’y a pas de délai de prescription en la matière en Premier League. Deux ans après le lancement de l'enquête de la Premier League, un tribunal arbitral avait ordonné à City de fournir "certains documents et informations à la Premier League et d'enquêter auprès de tiers", avait déclaré la Cour d'appel. En juillet 2021, le club avait été débouté de son appel après avoir contesté la compétence d'un panel d'arbitrage mis en place par la Premier League et avait aussi contesté en vain les demandes de remise de documents et d'informations.