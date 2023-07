Premier League Saison 2023 - 2024 : sur quelle chaîne regarder le championnat anglais ?

En Europe, le mois d’août rime souvent avec reprise des championnats. Et parmi les retours les plus attendus, le championnat de Premier League. Ici on vous dit tout pour suivre l’exercice 2023 / 2024.

Comme la Ligue 1 Uber Eats, le championnat anglais de Premier League reprend ses droits le 11 août prochain avec une première affiche entre Burnley et le tenant du titre, Manchester City.

Cette première journée de Premier League sera déjà le théâtre d’un duel au sommet entre deux clubs aux ambitions européennes : Chelsea et Liverpool. Décevants l’an dernier avec une cinquième place pour Liverpool et une douzième pour Chelsea, les deux clubs arriveront sûrement avec le couteau entre les dents pour bien démarrer cette nouvelle saison. Sur l’intégralité de la saison, Manchester City fait à nouveau figure de favori. En cas de nouveau titre en fin de saison, les hommes de Pep Guardiola seraient quatre fois champions d’affilée, une performance rare en Premier League. Décevant en fin de saison après avoir dominé la grande majorité de l’exercice, Arsenal pourrait profiter de sa douloureuse expérience de l’an passée. Au jeu des pronostics, le club londonien arrive juste derrière City.

Où regarder la Premier League de football cette année ?

Comme l’an dernier, la saison 2023 / 2024 sera entièrement diffusée par le groupe CANAL+ qui dispose aussi de l’intégralité des droits pour la saison 2024 / 2025.

Pour suivre votre équipe favorite, il faudra opter pour un abonnement à CANAL+. Si la chaîne principale diffuse quelques affiches, il sera nécessaire de disposer d’un abonnement à CANAL+ Sport pour suivre l’intégralité des rencontres. A noter que le groupe permet de disposer d’abonnements différents. Comme l’abonnement incluant les basiques de CANAL+ et proposé au prix de 22,99 euros par mois pendant 24 mois. Pour la rentrée, CANAL+ propose aussi un abonnement 100 % CANAL+ qui permet d’accéder à l’intégralité des canaux du groupe. Celui-ci est accessible pour 22,99 euros par mois pendant 12 mois puis 32,99 euros par mois les échéances suivantes. Mais si vous souhaitez réellement suivre un maximum de sport, on ne peut que vous conseiller l’offre CANAL+ Sport. En plus de permettre de suivre tous les canaux du groupe CANAL+ dont CANAL+ Sport, cet abonnement intègre aussi les chaînes du groupe Eurosport et de beIN SPORTS. L’offre est actuellement disponible au prix de 34.99 euros par mois avec une période d’engagement minimum de 24 mois.

Premier League : on connaît déjà le calendrier de la première journée !

Avant même le lancement de la campagne, les 20 équipes, leurs staffs et les fans ont déjà pu jeter un œil au calendrier de cette PL 2023 / 2024. Pour la première journée, les téléspectateurs pourront déjà assister au premier choc avec un duel entre Liverpool et Chelsea. A chaque journée, vous pourrez assister à des duels directs entre les gros poissons de Premier League. Pour la deuxième journée, Manchester City défiera par exemple Newcastle, un club que l’on retrouvera à nouveau impliqué dans un choc pour le compte de la troisième journée, face à Liverpool. Pour le compte de la journée suivante, Arsenal accueille Manchester United. Dès la sixième journée, les Gunners retrouveront l’ennemi juré, Tottenham, pour un derby londonien qui promet. La journée suivante, le club cher à Harry Kane retrouvera Liverpool. A l’occasion du fameux Boxing Day le 26 décembre, Everton s’en ira défier Manchester City tandis que United accueillera le club d’Aston Villa. La première des deux rencontres entre City et Arsenal est prévue le 7 octobre prochain sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Le match retour se tiendra à Manchester, pour le compte de la trentième journée de Premier League. Enfin, sachez que le championnat de Premier League édition 2023 / 2024 s’achèvera le week-end du 18-19 mai. Pour ces dernières affiches, Manchester City accueillera à domicile West Ham, Arsenal accueillera Everton tandis que Liverpool jouera à domicile face à Wolverhampton. De son côté, Manchester United sera en déplacement sur la pelouse de Brighton, l’une des bonnes surprises de la saison dernière.

