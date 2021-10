Premier League: Staveley, Al-Rumayyan... les nouveaux personnages clés à la tête de Newcastle

Riche héritier d'une immense fortune britannique ou femme d'affaires très influente dans les cercles d'investisseurs du Golfe, ils sont les nouveaux visages de Newcastle. Présentation.

Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du fonds d’investissement public saoudien (PIF)

Cet ancien banquier, diplômé de la Harvard Business School, est l'une des personnalités les plus influentes d'Arabie saoudite, très apprécié du palais, figure emblématique de la nouvelle génération de dirigeants saoudiens formés à l’anglo-saxonne pour rassurer les investisseurs occidentaux. Il sera, en tant que président non-exécutif, la principale figure saoudienne de Newcastle.

Yasir Al-Rumayyan, à la tête du PIF © @AFP

Il a été choisi par le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) pour diriger le Fonds d'investissement public du pays en 2015. Il y a six ans, il a troqué sa vie de banquier d'affaires pour un rôle qui consiste à mettre en œuvre la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Son objectif ? Mettre en œuvre un plan de modernisation du royaume visant à le sevrer de sa dépendance traditionnelle aux revenus pétroliers, en diversifiant ses domaines d’influence.

Il est peu probable que Rumayyan s'installe à Newcastle en raison de ses diverses activités. Depuis le mois de septembre 2019, il cumule en effet plusieurs casquettes, dont celle de président d’Aramco, une compagnie pétrolière cotée en bourse.

Les frères David et Simon Reuben

Simon et David Reuben font partie des hommes les plus riches du monde. Deuxième fortune du Royaume-Uni depuis plusieurs années, les frères Reuben ont fait leurs armes dans la Russie post-soviétique. Nés à Mumbai de parents juifs irakiens ayant fui Bagdad dans les années 50, ils étaient connus sous le nom de “tsars du métal” en Russie où ils dominaient l’industrie de l’aluminium dans les années 1990. Après avoir cédé leurs activités au patron du conglomérat Sibneft, un certain Roman Abramovitch, les deux frères investissent massivement dans l’immobilier, un domaine qui concentre l’essentiel de leurs activités désormais.

Jamie Reuben, fils et héritier du milliardaire David Reuben, jouera un rôle actif au sein du conseil d'administration de Newcastle. Les frères Reuben sont restés très engagés dans la philanthropie. Leur fondation se concentre sur la santé et l'éducation. Elle a fondé l'école primaire Nancy Reuben, une école juive indépendante du nord de Londres, en l'honneur de leur mère, et a fait don de 80 millions de livres sterling (95 millions d'euros) à l'université d'Oxford, indique le Guardian.

Amanda Staveley, directrice générale de PCP Capital Partners

L’influente femme d’affaires qui chuchotte à l’oreille des investisseurs du Golfe, née dans le Yorkshire, a pris une participation de 10% par le biais de sa société. Elle sera responsable de la gestion du club. Elle partage actuellement son temps entre Dubaï et Londres mais cela pourrait changer maintenant qu’elle siège au conseil d’administration du club de Newcastle.

Amanda Staveley, le visage du nouveau Newcastle © @AFP

Il y a quelques années, Amanda Staveley étudiait déjà, avec son mari, Mehrdad Ghodoussi, l’idée de former un consortium pour acheter un club de football. Après avoir essuyé un échec avec Liverpool, elle s’est tournée vers Newcastle.

Cette diplômée de l'université de Cambridge dirige PCP Capital Partners et a établi des contacts solides - nouant une confiance rare avec ses interlocuteurs - dans les cercles du Golfe. On lui prête un rôle décisif dans l'achat de Manchester City par Abu Dhabi en 2008.