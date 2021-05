Chelsea-Leicester en direct: Werner maudit, Kanté sort blessé

Un double enjeu pour Chelsea

Battus en finale de la FA Cup par Leicester ce samedi (1-0), les hommes de Tuchel veulent une revanche et doubler leur adversaire du jour, ce qui sera le cas s'ils s'imposent, dans la course à la Ligue des champions. Deux points séparent en effet Chelsea (4e, 64 pts) des Foxes (3e, 66 pts). Et derrière les Blues, Liverpool (5e, 63 pts) est à l'affût.