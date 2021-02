Premier League: suivez le derby Liverpool-Everton en direct

Liverpool toujours diminué, Everton au quasi complet

Van Dijk (blessé à l'aller), Gomez et Matip sont toujours out en charnière centrale, alors que les Reds seront également privés de Fabinho, Keita et Jota.

Du côté des Toffees, seul Mina manque à l'appel. Allan et Calvert-Lewin font leur retour mais débuteront la rencontre sur le banc.