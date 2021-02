Premier League: fin de série pour le Chelsea de Tuchel, accroché par Southampton

Trois jours avant de défier l'Atlético en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport), Chelsea a été tenu en échec par Southampton (1-1) ce samedi en Premier League. Un résultat qui met fin à une série de cinq victoires toutes compétitions confondues pour les Blues de Thomas Tuchel.

Coup d’arrêt pour le Chelsea de Thomas Tuchel. Après avoir signé cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, les Blues ont été accrochés ce samedi par Southampton (1-1), à l’occasion de la 25e journée de Premier League. Ils restent provisoirement à la quatrième place du classement, à trois longueurs du podium. Ce n’est que la deuxième fois qu’ils lâchent des points en championnat depuis l’arrivée de Tuchel en remplacement de Frank Lampard. Le 27 janvier, l’ancien entraîneur parisien avait démarré par un nul face aux Wolves (0-0), avant de réussir une série parfaite.

Il aurait pu espérer qu’elle se prolonge au St Mary's Stadium, sur le terrain d’une formation qui restait sur cinq défaites en Premier League, avec notamment un 9-0 infligé par Manchester United au début du mois. Disposé dans un 3-4-2-1, avec Kurt Zouma et N’Golo Kanté titulaires, mais sans Olivier Giroud, resté sur le banc toute la rencontre, Chelsea s’est d’abord retrouvé mené contre le cours du jeu. Lancé dans la profondeur par Nathan Redmond, Takumi Minamino a fixé César Azpilicueta et Edouard Mendy avec une feinte dans la surface et trouvé la faille du droit (33e). Son deuxième but avec les Saints depuis son arrivée cet hiver en provenance de Liverpool, en prêt.

Chelsea trop imprécis après l'égalisation

Surpris par une équipe archi-réaliste, les Blues ont répondu au retour des vestiaires grâce à Mason Mount. Le jeune milieu anglais (22 ans) a pris ses responsabilités en transformant un penalty qu’il a lui-même obtenu pour une faute de Danny Ings (53e). Mais après ce but, les joueurs de Tuchel se sont montrés incapables d’accélérer et ont manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. Satisfait de ce nul, Southampton a de son côté su faire preuve de caractère pour conserver jusqu’au bout ce résultat qui lui permet de sortir la tête de l’eau. Les locaux auraient même pu l'emporter mais la tête de Jannik Vestergaard est venue échouer sur la barre (71e).

Prochain rendez-vous pour Chelsea : mardi à Madrid face à l’Atlético en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport).

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres