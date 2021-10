Premier League: Tuchel encense l'organisation de Chelsea... un tacle au PSG ?

A l’occasion du Festival du sport organisé en Italie, Thomas Tuchel a exprimé son plaisir d’être l’entraîneur de Chelsea. Des éloges qui font écho à tout ce qui n’a pas fonctionné au PSG. Le club de la capitale a limogé l'Allemand au mois de décembre dernier.

Thomas Tuchel et Leonardo à nouveau réunis. Presque un an après leur divorce au PSG, l’entraîneur allemand et le directeur sportif brésilien figuraient tous les deux parmi les invités du Festival du sport organisé ce week-end en Italie. S’il est difficile de savoir si les deux hommes se sont croisés, l’actuel coach de Chelsea a pris un malin plaisir à exprimer sa joie d’être sur le banc de Chelsea. Limogé par le Paris Saint-Germain le 24 décembre dernier après un large succès face à Strasbourg (4-0), Tuchel avait vite rebondi à Chelsea qu’il a mené jusqu’à la victoire en Ligue des champions.

"L’organisation est simple et claire, il n’y a pas d’interférence"

"C’est facile de débarquer et d’entraîner Chelsea, a déclaré le coach allemand cité ce dimanche par L’Equipe. Si Chelsea possède la crédibilité des grands clubs, c’est grâce à une organisation parfaite, qui élimine les distances et facilite la communication. Cela me permet d’être concentré et créatif. Je n’ai rien à penser d’autre qu’au match du mercredi ou du samedi. L’organisation est simple et claire, il n’y a pas d’interférence. Je me sens vraiment supporté par le club."

Des propos qui font écho à ceux qu'il avait tenus contre le PSG à la chaîne allemande Sport 1: "En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club maintenant ? (...) J'aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n'est pas toujours juste du football."