PSG: le nouveau coup de pression de Leonardo sur le Real Madrid pour Mbappé

A l’occasion du Festival du sport qui se déroule ce week-end en Italie, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a encore mis un coup de pression sur le Real Madrid. Le dirigeant brésilien a critiqué les prises de parole publiques des Merengue sur Kylian Mbappé, en fin de contrat et fortement pressenti au Real l’été prochain.

Leonardo ne décolère pas. Si le mercato a fermé ses portes depuis plus d’un mois, le dossier Kylian Mbappé enflamme toujours le marché des transferts. Et suscite toujours autant de tension entre le club français et le club espagnol. Après que le Real Madrid s'est cassé les dents sur la direction parisienne avec deux offres repoussées par le PSG dans les derniers jours du mercato, les Merengue via leur président Florentino Perez ou l’entraîneur Carlo Ancelotti ont poursuivi leur opération séduction à l’égard du champion du monde, notamment à travers quelques sorties médiatiques remarquées.

"Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé"

Rappelons que Kylian Mbappé a confirmé cette semaine à RMC Sport qu’il souhaitait bien rejoindre le Real cet été. Et s’il n’exclut pas une prolongation au PSG, la tendance est plus à un départ libre à l’issue de la saison. Pour la deuxième fois de la semaine, Leonardo a donc taclé l’attitude des dirigeants du Real Madrid: "Madrid dément mais je pense que le Real travaille depuis longtemps pour faire signer Mbappé, souffle le directeur sportif du PSG dans des propos retranscrits par Fabrizio Romano. Ils parlent de Mbappé publiquement depuis deux ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n'est pas un joueur normal, c'est l'un des meilleurs du monde. L'entraîneur, la direction, les joueurs du Real... ils parlent de Mbappé et je pense que c'est leur stratégie. Ce n'est pas respectueux."

Leonardo en a aussi profité pour adresser un nouveau message au champion du monde de 22 ans: "Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé", assure le Brésilien.