Premier League: un coup de tête "vraiment stupide", Andersen en remet une couche sur Nunez

Victime d'un coup de tête de Darwin Nunez, expulsé sur le coup, lors du match entre Liverpool et Crystal palace (1-1), le défenseur danois des Eagles Joachim Andersen est revenu sur ce fait de jeu. Il explique que l'Uruguayen a agi de manière "stupide" et en appelle à la Premier League concernant les messages de haine reçus sur les réseaux sociaux.

Lundi soir à Anfield, Liverpool a laissé échapper deux nouveaux points lors de la deuxième journée de Premier League. Tenus en échec par Crystal Palace (1-1), les Reds ont poussé pour faire la différence en fin de match. Mais réduits à 10 peu avant l'heure de jeu après l'expulsion de Darwin Nunez, les hommes de Jürgen Klopp ne s'étaient pas rendus la tâche facile.

"Cela valait un carton rouge" pour Andersen

L'Uruguayen s'était vu adressé un carton rouge après s'être chauffé pendant presque toute la rencontre avec le défenseur danois des Eagles, Joachim Andersen. Son coup de sang - et son coup de tête - font parler ce mardi en Angleterre. Même Jürgen Klopp a publiquement regretté la réaction trop impulsive de son joueur qui a pénalisé toute son équipe.

De son côté, l'ancien Lyonnais est revenu après la rencontre sur cette situation au micro du média Viaplay. "Pendant tout le match, j'étais très près de lui, je l'ai beaucoup gêné et j'ai été bon face à lui", explique-t-il. "Je pense que c'est pour ça qu'il était en colère contre moi. Il m'a donné un premier coup de tête et je lui ai dit qu'il ne devrait pas faire ça. J'étais en colère contre lui et puis il a recommencé ce qui est, pour moi, vraiment stupide. Cela valait un carton rouge clair."

Le Danois victime de harcèlement en ligne

Le Danois de 26 ans a ensuite réagi sur ses réseaux sociaux après avoir reçu des centaines de messages haineux, dont certains qu'il n'a pas hésité à mettre en avant sur sa story Instagram. "J'ai peut-être reçu 300 à 400 de ces messages hier soir. Je compends que vous souteniez une équipe mais ayez un peu de respect et arrêter d'harceler en ligne." Il en a même appelé à Instagram et la Premier League pour faire cesser ces abus en ligne.

Le message de Joachim Andersen après le torrent de haine reçu sur les réseaux sociaux. © Capture

Exclu par l'arbitre du match, Paul Tierney, Darwin Nunez va désormais purger une suspension de trois matchs et mettre dans l'embarras Jürgen Klopp. Car avec les absences de Roberto Firmino et Diogo Jota, tous deux actuellement indisponibles pour cause de blessure, les solutions sur le front de l'attaque pour le technicien allemand ne sont pas légion avant de défier United lundi prochain (21 heures).