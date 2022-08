Liverpool: Klopp veut se servir de la suspension de Nunez pour le rendre "plus fort physiquement"

Exclu à la 57e minute du match entre Liverpool et Crystal Palace, Darwin Nunez n'a pas facilité la tâche de ses partenaires. Après la rencontre, son coach Jürgen Klopp a expliqué qu'il allait parler à l'Uruguayen et l'aider à travailler son physique.

Liverpool a connu une soirée compliquée, lundi soir à Anfield. Pour sa deuxième sortie de la saison - la première dans son antre - les Reds ont concédé un nouveau nul face à Crystal Palace (1-1), une semaine après avoir partagé les points avec le promu Fulham (2-2). Et les vice-champions d'Angleterre peuvent regretter l'exclusion de leur attaquant vedette Darwin Nunez, véritable tournant du match...

Provoqué par le défenseur des Eagles Joachim Andersen peu avant l'heure de jeu, l'Uruguayen de 23 ans a mal réagi en donnant un coup de tête à l'ancien Lyonnais, engendrant un carton rouge direct à son encontre, adressé par l'arbitre Paul Tierney. Réduits à 10, les Reds ont pu compter sur un joli but de Luis Diaz pour recoller rapidement, sans toutefois pouvoir arracher la victoire par la suite.

Klopp veut faire travailler Nunez pour le rendre "plus fort" sur le plan physique

Après le match en conférence de presse, Jürgen Klopp est revenu sur cette saute d'humeur de son joueur qui a coûté cher. "Darwin sait qu'il a laissé tomber ses coéquipiers ce soir (lundi). Je vais lui parler. Ce n'était pas la réaction que l'on voulait voir. Il sait qu'il sera mis à l'épreuve de cette façon, les défenseurs centraux de Premier League vont faire cela, le provoquer, mais ce n'est pas la réaction que l'on veut."

Après cette remontrance, le technicien allemand a également détaillé comment ce temps de suspension sera utilisé avec l'Uruguayen. "Nous allons travailler de manière productive avec lui. On va utiliser cette suspension pour travailler physiquement afin de le rendre fort. Ce n'est pas une punition mais simplement pour le rendre plus fort physiquement."

Recruté à prix d'or cet été (plus de 75 millions d'euros hors bonus) par Liverpool, Nunez avait réussi ses débuts en inscrivant un but pour ses débuts lors du Community Shield remporté par les Reds (3-1 face à City) avant d'être décisif contre Fulham (un but et une passe décisive). Mais cette exclusion met encore davantage Klopp dans la panade alors que Roberto Firmino et Diogo Jota étaient déjà absents lundi soir. Une pénurie d'attaquants inquiétante alors qu'un choc se profile contre Manchester United (lundi 22 août à 21 heures).