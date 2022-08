Premier League: un rouge pour Nunez, un golazo pour Diaz... et encore un nul pour Liverpool contre Palace

Comme lors de la 1re journée de Premier League, Liverpool a dû se contenter d'un match nul, ce lundi soir contre Crystal Palace à Anfield (1-1). Si Darwin Nunez a été expulsé en raison d'un geste d'humeur, Luis Diaz a permis aux Reds de prendre un point en inscrivant un superbe but.

Deux journées, et déjà quatre longueurs de retard pour les Reds sur Manchester City... Quand on sait ô combien chaque point a coûté cher, la saison dernière, dans la bataille pour le titre en Premier League, Liverpool pourrait bien regretter son début de saison poussif dans quelques mois.

Déjà tenue en échec sur le terrain de Fulham lors de la 1re journée (2-2), l'équipe de Jürgen Klopp a encore dû se contenter d'un nul ce lundi, cette fois contre Crystal Palace à Anfield (1-1). Dans une rencontre marquée par deux gestes: l'un de Darwin Nunez, l'autre de Luis Diaz. Et dans deux registres bien différents.

Le démon, puis l'ange

Surpris par l'ouverture du score de Wilfried Zaha sur un contre en première période (0-1, 32e), et ce malgré une domination outrageuse, Liverpool a ensuite couru après le score. Mais il a vu sa soirée prendre une tournure encore plus inquiétante à l'heure de jeu, quand Darwin Nunez a perdu son sang froid.

Provoqué par Andersen, le bouillant Uruguayen s'est retourné... pour mettre un coup de boule au défenseur danois. De quoi inciter, logiquement, l'arbitre à le renvoyer au vestiaire (57e).

Et de quoi définitivement enterrer les Reds? On pouvait le penser. Mais dans la foulée, Luis Diaz a enfilé son costume de sauveur. Pas forcément inspiré jusque-là, le Colombien s'est offert un slalom depuis le couloir gauche, pour enrhumer toute la défense de Palace et dégainer une sublime frappe du droit, à ras le porteau de Guaita (1-1, 61e). Un bijou de but qui a redonné des ailes aux siens dans la dernière demi-heure, même à dix contre onze. Mais qui n'a pas été suivi d'une autre réalisation.

Liverpool devra donc attendre la troisième journée pour tenter de décrocher son premier succès de la saison. Ce sera peut-être sur le terrain d'une équipe qui inquiète beaucoup, beaucoup plus: Manchester United.