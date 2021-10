Premier League: un joueur risque la prison à Singapour, car non-inscrit pour le service national

Agé de 17 ans, Harry Birtwistle, jeune latéral droit de Wolverhampton, risque trois ans de prison à Singapour, son pays d’origine, pour ne pas s’être inscrit au service national.

Il risque la prison s'il remet les pieds à Singapour: un jeune joueur du club de Wolverhampton, originaire de la cité-état est poursuivi pour ne pas s'être inscrit sur les listes du service national de Singapour, ont annoncé les autorités vendredi.

Harry Birtwistle, né d'une mère singapourienne et d'un père britannique, selon les médias locaux, a grandi à Singapour mais a déménagé en Grande-Bretagne il y a plusieurs années pour s'entraîner avec les Wolves. Après un bon début de saison dans l'équipe des moins de 23 ans, le défenseur latéral de 17 ans a signé cette semaine un contrat professionnel avec l'équipe des Wolves. Mais Singapour exige de tous les hommes âgés de 18 ans qu'ils servent deux ans dans l'armée, la police ou les services d'urgence, une obligation sur laquelle les autorités font rarement l'impasse.

Il avait demandé à renoncer à la nationalité singapourienne

D'après le ministère de la Défense singapourien, les parents de Birtwistle avaient demandé que le joueur renonce à sa citoyenneté singapourienne, mais ces requêtes ont été rejetées. "La renonciation à la citoyenneté ne doit pas être utilisée comme un moyen d'échapper aux obligations" du service national, a expliqué le ministère dans son communiqué.

Depuis lors, Birtwistle, qui ne s'est pas inscrit sur les listes du service national, risque jusqu'à trois ans de prison et une amende maximale de 7.400 dollars (environ 6.300 euros) s'il revient dans la ville-État et qu'il est arrêté. Son cas rappelle celui de Ben Davis, un Singapourien qui avait signé avec Fulham en 2018, et dont la demande de report du service national avait été refusée.

Le nageur Joseph Schooling, qui a remporté la première médaille d'or olympique de Singapour à Rio en 2016 a été l'un des rares athlètes autorisés à différer son service national. Mais après une performance décevante aux Jeux de Tokyo, le report de l'athlète de 26 ans a pris fin et il doit maintenant remplir cette obligation.