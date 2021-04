Premier League: vers un retour du public pour les deux dernières journées

La 37e journée de Premier League devrait être décalée de qulques jours pour permettre aux clubs d'accueillir du public lors des deux derniers matches de championnat après une saison à huis clos.

Avec six journées de championnat restant à disputer et aucun signe pour l'instant d'une levée du huis-clos, la Ligue 1 s'apprête à conclure l'exercice 2020-2021 dans des stades creux. Outre-Manche, la Premier League est sur le point d'éviter ce scénario.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

Selon l'agence Press Association, la 37e et avant-dernière journée va être décalée du 15 mai, aux 18 et 19 mai, avec un but bien précis : accueillir du public. Si les Britanniques ont retrouvé les terrasses des pubs et restaurants en début de semaine, ils devront attendre le 17 mai pour voir les restrictions sanitaires se lever un peu plus. Parmi celles-ci, la fin du huis-clos dans les stades.

10 000 spectateurs maximum puis des stades pleins en août ?

Chaque club pourrait donc jouer son dernier match à domicile avec du public : une jauge de 25% de spectateurs dans la limite de 10 000 personnes en tribunes pour les plus grands stades du pays. Chelsea-Leicester (37e journée), Leicester-Tottenham (38e) ou encore Liverpool-Crystal Palace (38e) se disputeraient donc devant plusieurs milliers de fans britanniques.

Quasiment assurés du titre de champion, les joueurs de Manchester City devraient alors fêter leur sacre lors de leur dernier match, face à Everton, avec leur public, le 23 mai prochain.

Le patron de la Premier League, Richard Masters, espère de son côté un début de saison 2021-2022, en août, devant des stades pleins. "Beaucoup de choses doivent avoir lieu au bon moment pour en arriver là, mais nous pensons que c'est un objectif atteignable", promettait Masters le 13 mars dernier.