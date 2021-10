Premier League: West Ham racheté par un milliardaire tchèque?

Selon Sky Sports, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire du Sparta Prague, est en discussions avancées avec West Ham pour obtenir 27% des parts du club anglais. Avant un possible rachat total des Hammers.

Un autre club de Premier League en passe d’être racheté. Après Newcastle passé sous pavillon saoudien, West Ham pourrait bientôt être la propriété d’un homme d’affaire tchèque. L’information a été révélée jeudi par Sky Sports. Daniel Kretinksy, 46 ans, actuel propriétaire du Sparta Prague, serait en discussions avancées pour prendre 27% des parts du club londonien, propriété de David Gold et David Sullivan depuis 2010. L’annonce pourrait intervenir le week-end du 6 novembre, en marge de la réception de Liverpool pour le compte de la 11e journée de Premier League.

La valeur des Hammers estimée à 700 millions d'euros

Toujours selon Sky Sports, le deal pourrait inclure une clause selon laquelle le milliardaire tchèque rachètera toutes les parts et prendra le contrôle total des Hammers après une durée encore inconnue. Avec ce possible rachat de ces parts, le club de West Ham serait valorisé entre 600 et 700 millions de livres, soit entre 700 et un peu plus de 800 millions d’euros.

Les Hammers occupent la quatrième place du championnat anglais à trois points de Manchester City (troisième). L’équipe de David Moyes se déplacera sur la pelouse d’Aston Villa dimanche dans le cadre de la 10e journée de Premier League.