Premier League: Newcastle a fini par virer Steve Bruce, après le rachat saoudien

Quelques jours après le passage du club sous pavillon saoudien, la nouvelle direction de Newcastle United - actuel 19e de Premier League - a annoncé ce mercredi le départ de l'entraîneur Steve Bruce. Graeme Jones assurera l'intérim en attendant la nomination d'un coach au nom plus ronflant.

Steve Bruce et Newcastle, c'est enfin terminé. S'il avait bénéficié d'un petit sursis la semaine passée, pour honorer son 1000e match sur un banc de touche dimanche contre Tottenham (défaite 3-2), l'entraîneur des Magpies a été remercié ce mercredi, quelques jours après le rachat du club par le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite.

"Newcastle United peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur en chef par consentement mutuel", explique un communiqué du club. Et d'évoquer la suite des événements: "Graeme Jones dirigera l'équipe par intérim, à commencer par le déplacement de samedi à Crystal Palace, et sera épaulé par Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson et Simon Smith. Le processus de recrutement d'un nouvel entraîneur en chef est en cours et une nomination sera annoncée en temps voulu. Le club ne fera pas d'autres commentaires pour le moment."

Paulo Fonseca ou Lucien Favre pour lui succéder?

Ces derniers jours, de très nombreux noms ont circulé quant à l'identité du futur coach de Newcastle, théoriquement devenu le club le plus riche du monde. Si l'on en croit les médias et les bookmakers britanniques, qui ont ouvert des paris à ce sujet, Paulo Fonseca (ex-Roma), Lucien Favre (ex-Dortmund) et Eddie Howe (ex-Bournemouth) sont actuellement les candidats les plus crédibles.

Arrivé en juillet 2019, Steve Bruce laisse lui les Magpies à la 19e position en Premier League, avec un triste bilan de trois nuls pour cinq défaites en huit journées de championnat cette saison.

"Je suis reconnaissant envers tous ceux qui sont liés à Newcastle United et qui m'ont donné l'opportunité de gérer ce club unique, réagit-il dans le communiqué. Je tiens à remercier mon staff, les joueurs et le personnel pour tout leur travail acharné. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont tout donné même dans les moments difficiles et devraient être fiers de leurs efforts. C'est un club qui bénéficie d'un soutien incroyable, et j'espère que les nouveaux propriétaires pourront l'amener là où nous voulons tous qu'il soit. Je souhaite à tout le monde le meilleur pour cette saison et pour la suite."