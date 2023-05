Rio Ferdinand et Petr Cech intronisés au Hall of Fame de la Premier League

Trois nouveaux joueurs vont être intégrés ce mercredi au Hall of Fame de la Premier League. Rio Ferdinand, six fois vainqueur de la compétition, et Petr Cech, quatre fois champion, ont été les premiers annoncés.

Parmi les Alan Shearer, Thierry Henry et autres Sergio Agüero, Rio Ferdinand et Petr Cech ont intégrés ce mercredi le Hall of Fame de la Premier League, qui comptera désormais 19 joueurs et deux entraîneurs - Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger.

Ce Hall of Fame, inauguré en 2020, est similaire à ce qui se fait en NBA. Il vise à honorer les joueurs et entraîneurs ayant connu les plus grands succès, et ayant le plus marqué la Premier League de leur empreinte, depuis sa création en 1992.

Rio Ferdinand et Petr Cech, en attendant un troisièmé élu

Ce mardi, le résultat du vote du Hall of Fame 2023 a été rendu public. Organisé dans le monde entier, il mettait aux prises 15 joueurs pour qu'au final, seuls trois soient retenus et intègrent le contingent de 16 joueurs déjà présents au Hall of Fame.

Rio Ferdinand a été le premier joueur annoncé. Avec plus de 500 matchs de Premier League au compteur, l'ex-international anglais (81 sélections) s'est distingué en remportant six titres de champion durant son passage à Manchester United, entre 2002 et 2014.

Le colosse britannique a été suivi par Petr Cech, le gardien tchèque (124 sélections) davantage connu pour ses onze ans à Chelsea (2004-2015) que ses quatre saisons à Arsenal (2015-2019). Avec les Blues, le gardien de but passé par le Stade Rennais est parvenu à remporter quatre fois le championnat anglais.

Un troisième joueur va être intronisé au Hall of Fame plus tard dans la journée, pour porter à 19 le nombre de joueurs inclus dans ce "Temple de la renommée".