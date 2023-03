Premier League: Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger, premiers coachs intronisés au Hall of Fame 2023

La Premier League a annoncé ce mercredi les deux premiers noms de la cuvée 2023 du Hall of Fame. Les anciens entraîneurs emblématiques de Manchester United et Arsenal deviennent les premiers coaches à intégrer le "temple de la renommée" du football anglais.

Ils ont marqué le football de leur empreinte. Deux des meilleurs entraîneurs de leur époque intègrent en même temps, comme un symbole, le Hall of Fame de la Premier League et rejoignent ainsi 16 joueurs marquants du championnat anglais.

Sir Alex Ferguson, l’homme aux 13 titres avec Manchester United, et Arsène Wenger, vainqueur de trois Premier League avec Arsenal dont celle des "Invincibles" de 2003-2004, ont été annoncés comme les premiers intronisés de la cuvée 2023. Les deux hommes, adversaires et ennemis pendant plus de 15 ans, sont les premiers entraîneurs à intégrer le Hall of Fame.

En place depuis 2021, le "temple de la renommée" du football anglais en est à sa 3e édition. En 2021 et 2022, huit nouveaux joueurs y sont à chaque fois rentrés. Après les Français Eric Cantona, Thierry Henry et Patrick Vieira, Arsène Wenger est donc le quatrième "Frenchie" à rejoindre ce cercle honorifique. Alex Ferguson rejoint plusieurs de ses anciens joueurs à United, comme Paul Scholes, David Beckham ou Wayne Rooney pour ne citer qu’eux.

15 nouveaux noms dévoilés jeudi

Les nouveaux intronisés comptabilisent 1638 matches de Premier League (de 1992 à 2018): 810 pour l’Ecossais, entre 1992 et 2013 ; 828 rencontres pour Wenger, de 1996 à 2018. Les "meilleurs rivaux" se sont partagés tous les championnats pendant neuf saison consécutives, de 1996 à 2004, dont les trois titres du Français à la tête d’Arsenal.

La Premier League annoncera jeudi matin (10h) une liste de 15 nouveaux noms. Les fans pourront alors aller voter sur le site ou l’application dédiée du championnat anglais pour choisir les trois autres personnalités intronisées cette année, portant le total à 21. Peut-être l’occasion de voir le nom d’un autre entraîneur emblématique de Premier League?