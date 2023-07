Ruben Dias répond à Cristiano Ronaldo sur le niveau des championnats européens

Ruben Dias a défendu ce vendredi la Premier League et les championnats européens, vivement critiqués par Cristiano Ronaldo qui affirmait qu'il ne retournerait pas jouer en Europe, indiquant que "le football européen a perdu beaucoup de qualité".

En marge de sa pré-saison avec Manchester City, Ruben Dias a défendu ce vendredi, dans une interview, le niveau des championnats européens. Une façon de répondre à Cristiano Ronaldo, qui avait affirmé que le niveau du football sur le Vieux Continent avait "perdu beaucoup de qualité".

"La Premier League et l'Europe resteront plus compétitives"

"La Ligue saoudienne envoie un message fort, concède celui qui joue avec Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Je pense que personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer. Nous attendons tous de voir comment les choses vont se dérouler, mais je pense que nous ne pouvons parler que du présent et à l'heure actuelle, la Premier League et l'Europe en général resteront plus compétitives."

En marge du match amical opposant Al Nassr au Celta Vigo à Faro (Portugal), où son équipe s'est lourdement inclinée 5-0, Cristiano Ronaldo s'en était pris au niveau des championnats européens, annonçant qu'il n'y "retournerait plus": "La porte est désormais complètement fermée. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. Le seul qui reste valable et qui se porte bien, c'est la Premier League. Elle a une longueur d'avance sur tous les autres championnats."

"Le championnat saoudien dépassera les championnats turc et néerlandais"

"Le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant, avait-il poursuivi, malgré la claque reçue par son équipe saoudienne face à une équipe du Celta remaniée. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Quand j'ai rejoint la Juventus, la Serie A était morte et après ma signature... elle a été relancée. Partout où Cristiano va, il suscite un plus grand intérêt."

Lui assure avoir "ouvert la voie" aux joueurs qui s'engagent aujourd'hui au sein de la ligue saoudienne. "Maintenant tous les joueurs viennent ici [...] Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie saoudite. Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais."