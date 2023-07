Le Celta de Vigo colle une manita au Al Nassr de Ronaldo en amical

Ce lundi soir, le Celta de Vigo de Rafael Benitez a écrasé Al Nassr, où figuraient Cristiano Ronaldo et Marcelo Brozovic, en match amical (5-0). La situation s’est décantée en seconde période, après un carton rouge reçu par le club saoudien.

Rafael Benitez pourrait se souvenir longtemps de sa première sur le banc du Celta de Vigo. Pour le début de la préparation de sa nouvelle équipe, l’entraîneur espagnol a assisté à une victoire des siens écrasante sur l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, en match amical disputé ce lundi soir au Portugal (5-0).

Un match nul aux tirs au but pour finir la soirée

Tous les buts de la rencontre ont été inscrits en seconde période, entre la 57e et la 75e minute avec un triplé de Larsen et des réaliations d'Alonso et de Rodriguez, alors que la formation saoudienne avait été réduite à dix à la 52e minute, après l'exclusion d'Amri, dans un début de seconde période également marqué par les sorties du quintuple Ballon d’or et de la recrue Marcelo Brozovic. La soirée s'est terminée par une séance de tirs au but qui a abouti sur un résultat nul (4-4).

S’il s’agissait du premier match d’intersaison du Celta, Al-Nassr disputait sa troisième rencontre de l'été. La future équipe de Seko Fofana se frottera pour rappel au PSG la semaine prochaine (25/07), avant d'affronter l'Inter Milan (27/07).

Le colère de Ronaldo: "Cette exclusion a tué le match"

"L’arbitre a réagi de manière excessive en seconde période et je pense qu’il a complètement gâché le match, a regretté CR7 en zone mixte. Ce devait être un match plus disputé, comme en première période, mais cette exclusion a tué le match et quand c’est le cas, c’est difficile parce que l’équipe s’est beaucoup affaiblie. (…) Je sais qu’il y a des règles, mais c’est un match de préparation et à partir de là, ça a gâché le match. Mais ce qui nous reste à l’esprit, c’est la première mi-temps, où nous avons été meilleurs que le Celta".