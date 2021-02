Sunderland: le rachat validé, le fils Louis-Dreyfus devient président

Plus d'un mois après l'accord de principe avec le désormais ex-propriétaire, Kyril Louis-Dreyfus a obtenu le feu vert des instances pour racheter Sunderland (D3 anglaise). Le fils de l'ancien patron de l'OM devient président avec effet immédiat.

À 23 ans, Kyril Louis-Dreyfus est désormais le patron de Sunderland AFC. Le fils de Robert Louis-Dreyfus, ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, n'attendait plus que la validation finale de la ligue de football anglaise (EFL) pour que son offre de rachat du 7e de troisième division britannique soit entérinée. Tombé ce jeudi, cet ultime feu vert permet donc au jeune homme de prendre le contrôle des "Black Cats" et d'en devenir président avec effet immédiat.

"Je suis fier de devenir le gardien de cette institution estimée, mais je reconnais également la responsabilité importante qui en découle, déclare Kyril Louis-Dreyfus dans le communiqué du club. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire de Sunderland AFC et bien que le paysage actuel du football impose de relever des défis, je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons traverser la tempête actuelle et mettre en place des bases solides pour apporter un succès durable et à long terme au club".

Stewart Donald, ex-détenteur du club du nord-est de l'Angleterre, conserve une part minoritaire dans l'actionnariat. "L'engagement, la perspicacité et l'intégrité de Kyril nous ont convaincus d'accepter sa proposition, a-t-il réagi. Sa vision et son désir de ramener le succès à Sunderland étaient évidents dès le départ. Sa proposition est celle qui, selon nous, donne au club les meilleures chances de succès et de viabilité à long terme".

Il a baigné dans le football

Lorsque l'accord de principe pour le rachat avait été annoncé en décembre, Kyril Louis-Dreyfus avait rappelé ses "liens familiaux avec l'industrie" du football. Stewart Donald avait aussi souligné cette particularité: "Dès les premières rencontres avec Kyril, sa famille et ses conseillers, j'ai été très impressionné par leurs connaissances et leur compréhension, acquises depuis un certain temps en tant que propriétaires de grands clubs de football en Belgique (le Standard, ndlr) et en France".

Robert Louis-Dreyfus, le père de Kyril, avait racheté l'Olympique de Marseille en 1996. Il s'est éteint le 4 juillet 2009 à l'âge de 63 ans, des suites d'une leucémie. Sa veuve, Margarita Louis-Dreyfus, avait fini par vendre le club phocéen en 2016 à l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Elle avait cependant choisi de garder 5% des parts du club, pour son fils Kyril. "C'est pour lui que j'ai gardé 5% de l'OM", avait-elle affirmé.