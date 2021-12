Tottenham: au moins six cas de Covid-19 parmi les joueurs, le match face à Brighton en suspens

Au moins six joueurs de Tottenham ont été testés positifs au Covid-19 cette semaine, ce qui pourrait remettre en cause la tenue de leurs prochains matches en Premier League, mais pas encore celui face à Rennes en Coupe d'Europe, ce jeudi (21h).

Secoué par une vague de cas positifs au sein du club, Tottenham cherche la parade pour contrer la pandémie qui pourrait remettre en cause le match contre Brighton dimanche prochain, en Premier League. En attendant, le Covid-19 est en train de saper en partie les plans du technicien Antonio Conte pour le match de Ligue Conference contre Rennes (21h sur RMC Sport 1). Au moins une demi-douzaine de cas positifs ont été recensés parmi les joueurs, le staff étant lui aussi concerné, c’est l’ensemble du vestiaire qui est touché.

Dans ce contexte, le club aurait entamé des discussions avec la Ligue sur la viabilité du match face à Brighton, la rencontre face à Rennes n’étant pour l’instant pas remise en cause. L’UEFA a déclaré que le match face à Rennes devrait avoir lieu comme prévu. Le règlement stipule qu’une rencontre peut avoir lieu tant que treize joueurs de l’équipe A sont disponibles, dont au moins un gardien de but.

Un impact majeur à venir sur le calendrier?

Actuellement deuxième du groupe G de la Ligue Conférence derrière Rennes, déjà qualifié et assuré de finir premier, Tottenham est au coude-à-coude avec les Néerlandais du Vitesse Arnhem qui reçoivent les Slovènes de Mura, derniers et éliminés. Ces cas de Covid pourraient aussi avoir des répercussions sur les matches de championnat à venir contre Leicester jeudi 16 décembre, et Liverpool, le dimanche suivant, alors que les Spurs viennent de se replacer dans la course à la C1 avec trois victoires de rang en Premier League.

La saison dernière, Manchester City a signalé quatre tests positifs parmi les joueurs et le staff le 25 décembre et trois autres le 29 décembre, forçant le report de leur match contre Everton à Goodison Park. Fulham a déclaré six cas positifs de Covid-19 lorsque le match contre les Spurs a été annulé la saison dernière.