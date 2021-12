Premier League: Saint-Maximin a offert une montre d'une grande valeur à un fan de Newcastle

Titulaire indiscutable à Newcastle, Allan Saint-Maximin est depuis son arrivée, en 2019, un joueur grandement apprécié par les supporters. Pour le remercier de son affection fidèle au club, le joueur français a même offert à un fan une montre estimée à plus de 2000 euros.

Formé à l’AS Saint-Etienne et définitivement révélé à l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin (24 ans) est depuis 2019 un élément indispensable à Newcastle. Malgré le rachat du club par les Saoudiens et leur première victoire en championnat le week-end dernier face à Burnley (1-0), les Magpies restent cantonnés à la 19ème place au classement de Premier League. Mais l’attaquant français est lui un élément très apprécié pour les fans, et le Français a décidé le mois dernier de faire un cadeau spécial à l’un d’eux.

En novembre, Michael Urwin a eu la surprise de voir le joueur de 24 ans lui offrir une montre Tag Heurer Aquacer estimée à près de 2 000 livres (2 300€) pour le remercier de sa fidélité envers les Magpies. Un cadeau auquel le supporter ne s’attendait pas du tout, lui qui espérait seulement un autographe.

Auprès de Chronicle Live, ce supporter s’est prononcé sur le geste de l’ancien Niçois: "Il est sorti de sa voiture, s’est approché de moi, m’a tendu une boîte et m’a dit: 'C’est pour toi'. Je tremblais, pour être honnête avec vous, mais il était assez excité et me disait simplement: 'Ouvre-la, ouvre-la !'"

À l’intérieur se trouvait la montre de luxe que le fan ne compte absolument pas vendre désormais, afin de la transmettre plus tard à ses enfants: "Je ne savais même pas que cela valait 2 000 livres. De toute façon, ce n'est pas une question d'argent, pour être honnête, c'est quelque chose que nous garderons et chérirons pour toujours et que nous transmettrons à mes enfants".

Saint-Maximin: "Les fans m’ont donné beaucoup d’amour"

Après avoir reçu ce cadeau du rapide attaquant, Michael Urwin avait également demandé au joueur de prendre une photo avec lui: "C’est une chose absolument incroyable à faire. J’ai juste demandé si je pouvais avoir une photo aussi et il était heureux de le faire. Je n’arrivais vraiment pas à y croire".

Dans une interview réalisée avec RMC Sport au mois de novembre, Saint-Maximin avait évoqué son rapport avec les supporters de Newcastle: "J’ai été superbement accueilli à Newcastle, les fans m’ont donné beaucoup d’amour". Sous contrat avec la formation anglaise jusqu’en 2026 et conquis par le projet des nouveaux propriétaires, l’aventure du Français chez les Magpies devrait continuer encore un moment, à moins qu’une possible relégation à la fin de la saison le fasse changer d’avis.