Tottenham-Brentford: les images du bijou de Kane, qui n'a pas n'empêché la défaite des Spurs

Harry Kane a inscrit son 28e but de la saison en Premier League lors de la défaite de Tottenham face à Brentford ce samedi lors de la 37e journée (1-3). Un coup-franc somptueux qui ne permet pas aux Spurs de faire une bonne opération dans la course à l'Europe.

Harry Kane est bien seul au monde dans cette équipe de Tottenham. Le buteur des Spurs a de nouveau trouvé la faille ce samedi en ouverture de la 37e journée, en ouvrant le score face à Brentford. Le capitaine des Spurs - Hugo Lloris est absent - a trompé Raya d'un coup-franc millimétré aux 25 mètres dans la lucarne du portier des Bees (8e).

Sa 28e réalisation de la saison en championnat qui lui permet de consolider sa deuxième place dans le classement des meilleurs buteurs de PL derrière Erling Haaland (36 buts). Une réalisation aussi spendide qu'inutile puisque les joueurs de Ryan Mason ont totalement perdu pied en seconde période après un premier acte en mode gestion.

Mauvaise opération en vue pour la C4

Au retour des vestiaires, les Spurs ont subi la loi de Bryan Mbembo, auteur d'un doublé (50e, 62e) et d'une passe décisive pour Yoane Wissa (88e). Les deux anciens de la Ligue 1 ont joué un mauvais tour à Harry Kane et ses coéquipiers, qui perdent gros dans la lutte à l'Europe. Toujours 7e du championnat - place qualificative pour la Ligue Europa Conference -, Tottenham voit son adversaire revenir à un point et est sous la menace d'Aston Villa, qui se déplace à Anfield à 16 heures.