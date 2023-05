Mercato : L’Arabie Saoudite, la piste la plus chaude pour Lloris

En fin de cycle à Tottenham, le portier tricolore Hugo Lloris pourrait quitter la Premier League cet été. Le champion du monde 2018 est notamment courtisé par le club saoudien d’Al-Hilal, qui aimerait attirer le gardien dans ses filets avec une grosse offre salariale.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Spurs, Hugo Lloris va-t-il quitter Londres dès cet été ? Le portier de 36 ans connaît une saison compliquée avec Tottenham, actuel 7e de Premier League et qui est à la lutte pour tenter d’arracher une place en coupe d’Europe l’an prochain. Le champion du monde 2018, qui dispute son 11e exercice avec le club anglais, semble en fin de cycle et pourrait être tenté à l’idée de connaître – peut-être – un dernier défi à l’étranger dans sa carrière.

Lloris vers l’Arabie Saoudite avec un salaire XXL ?

Justement, le Français a sur sa table une offre de la part des Saoudiens d’Al-Hilal. Le récent finaliste de la Ligue des champions asiatique, battu par Hiroki Sakai et les Japonais d’Urawa, lui proposerait un contrat en or massif avec, possiblement, un triplement de son salaire actuel chez les Spurs, selon des informations rapportées par le Times. L’ancien lyonnais émarge à un peu plus de 450 000 euros mensuels selon le quotidien britannique.

Comme révélé par Foot Mercato, Lloris échange avec le club depuis plusieurs jours et pourrait se laisser tenter par une aventure en Saudi Pro League, où évolue notamment l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Il s’agit en tout cas de la piste – pour l’instant – la plus chaude pour l’ancien capitaine des Bleus. Reste à voir si celle-ci sera privilégiée par le 7e joueur le plus capé de l’histoire de Tottenham. Remplacé à la pause lors de l’humiliation reçue par les Spurs contre Newcastle (6-1) le 23 avril dernier, le Français, blessé, a depuis cédé sa place de titulaire dans les buts à Fraser Forster, son coéquipier anglais de 35 ans.