Tottenham-Chelsea: les Spurs rendent hommage à leur légende Jimmy Greaves

En amont de la réception de Chelsea en Premier League, dimanche, Tottenham a rendu hommage à la légende du club Jimmy Greaves, dont le décès, à 81 ans, a été annoncé plus tôt dans la journée.

Vénéré à Tottenham, à qui il avait offert le premier trophée européen de son histoire et dont il est toujours le meilleur buteur, l’ancien attaquant anglais Jimmy Greaves est décédé à l’âge de 81 ans. Après avoir rendu la nouvelle publique ce dimanche, le club londonien lui a rendu hommage avant son match de Premier League face à Chelsea.

Avant le coup d’envoi, les joueurs des deux équipes se sont alignés le long de la ligne du milieu de terrain pour une longue minute d’applaudissements, à laquelle a très largement participé le public du Tottenham Stadium. Dans les travées du stade, de nombreux supporters ont aussi lancé des chants en son hommage. Interviewé avant le match, Harry Kane a adressé ses condoléances à la famille Greaves et a assuré qu’il voulait que l’équipe réalise "une grande performance en son honneur". L’ancien joueur avait été admis à l’hôpital l’année dernière, cinq ans après avoir été victime d’un AVC.

Formé à Chelsea

Il aurait été difficile de trouver un meilleur adversaire que Chelsea pour cet hommage: Greaves a d’abord été formé aux Blues, pendant quatre ans, avant de rejoindre l’AC Milan puis Tottenham, où il a passé le plus clair de sa carrière. En 379 matchs avec les Spurs, il a inscrit 266 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du club, mais aussi de l’histoire du championnat anglais. Avec 357 unités, il devance très largement Alan Shearer (260) ou Ian Rush (232).

Avant même le coup d’envoi, les joueurs, anciens et nouveaux, de Tottenham avaient rendu hommage à l’attaquant, également champion du monde avec l’Angleterre en 1966. "RIP Jimmy Greaves. Une vraie légende et l’un des plus grands buteurs. Mes pensées vont à sa famille et ses amis", avait notamment écrit Kane sur Twitter. "RIP Jimmy Greaves. Le meilleur buteur que nous ayons vu", avait abondé Jamie Carragher.