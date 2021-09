Meilleur buteur de l’histoire du championnat anglais, Greaves s’est éteint à 81 ans

Tottenham a annoncé ce dimanche la disparition de Jimmy Greaves, légende du football anglais et meilleur buteur de l’histoire du championnat avec les Spurs. Le vainqueur de la Coupe du monde 1966 était âgé de 81 ans.

Le football anglais pleure l’une de ses plus grandes légendes. Jimmy Greaves, champion du monde en 1966 avec les Three Lions et immense icône de Tottenham, est décédé ce dimanche matin à son domicile, comme annoncé par les Spurs dans un communiqué. L’ancien avant-centre était âgé de 81 ans.

357 buts dans le championnat anglais

Formé à Chelsea où il a passé quatre saisons, Greaves avait rejoint l'AC Milan pour un an avant de reprendre la direction de l’Angleterre et de Tottenham pour y écrire sa légende. Avec comme bilan de ses neuf ans chez les Spurs (1961-1970): 266 buts en 379 matchs, ce qui en fait donc le meilleur buteur de l’histoire du club. Surtout, son passage à Tottenham lui a permis de décrocher un record qu'il détient encore aujourd'hui: celui du plus grand total de buts dans le championnat toutes périodes confondues, avec 357 unités. Très loin devant les Shearer (260), Rush (232) ou Rooney (208).

Greaves s’est également distingué en sélection puisqu’il a inscrit 44 buts en 57 matchs en 1959 et 1967 ce qui en fait le quatrième meilleur buteur de l’histoire d’Angleterre. Vainqueur de la C2 en 1963, il compte également deux FA Cup (1962, 1967) mais surtout un titre de champion du monde à domicile en 1966.

Kane: "Une vraie légende et l’un des plus grands buteurs"

"Nous sommes extrêmement attristé d’apprendre la disparition du grand Jimmy Greaves, publie le club londonien. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jimmy en ce triste moment. Repose en paix, Jimmy".

Plusieurs joueurs passés par Tottenham ou actuellement chez les Spurs ont immédiatement réagi, à l’image d’Harry Kane, qui écrit: "RIP Jimmy Greaves. Une vraie légende et l’un des plus grands buteurs. Mes pensées vont à sa famille et ses amis". À l’image de Ian Wright, Jamie Carragher ou Gary Neville, les hommages se multiplient depuis l’annonce de la triste nouvelle.

Adoubé par la Reine fin 2020

Administré à l’hôpital l’année dernière, cinq ans après avoir été victime d’un AVC, Jimmy Greaves avait été administré fin 2020 comme membre de l’Ordre de l’Empire britannique par la Reine d’Angleterre. "Le football ne reverra plus son semblable", conclut le communiqué des Spurs, qui va devoir disputer dès 17h30 un choc face aux Blues dans un contexte pesant. Tottenham contre Chelsea: comme un symbole, les deux clubs qui ont écrit la légende de Jimmy Greaves.