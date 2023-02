Tottenham: Conte se "sent déjà mieux" après l'opération en urgence pour retirer sa vésicule biliaire

Opéré mercredi pour se faire retirer la vésicule biliaire, l'entraîneur italien de Tottenham, Antonio Conte, a publié mercredi un message rassurant sur son compte Instagram.

"Merci pour vos gentils messages", a écrit Antonio Conte sur Instagram dans un message où il affirme se sentir "déjà mieux" après son opération chirurgicale pour se faire retirer la vésicule biliaire.

"Mon opération s'est bien passée et je me sens déjà mieux. Maintenant, c'est le moment de récupérer et je suis très impatient d'être de retour sur le terrain avec l'équipe" a aussi publié l'entraîneur italien de Tottenham, mercredi.

L'adjoint aux commandes face à Manchester City ?

Tottenham avait annoncé que des "douleurs abdominales aigües" obligeaient Antonio Conte à subir une intervention dans la journée. Une cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire) avait en fait été diagnostiquée. Aucune précision n'a été donnée concernant la durée d'indisponibilité du technicien.

Actuellement 5e de Premier League, à la lutte pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions, Tottenham reçoit Manchester City (2e), dimanche pour la 22e journée. C'est l'adjoint Cristian Stellini qui sera très probablement sur le banc à sa place. Dans deux semaines, les Spurs doivent aussi affronter l'AC Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions.