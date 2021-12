Tottenham: Conte tacle la Premier League après la réunion sur le Covid, "une perte de temps"

Jeudi avait lieu une réunion entre les entraineurs et la Premier League, afin de discuter de la situation actuelle en Angleterre et des menaces qui planent sur les matchs du Boxing Day. Mais devant la presse, le coach de Tottenham Antonio Conte a estimé que cette assemblée n’avait aucun intérêt.

Entre les matchs reportés, la propagation du Covid-19 et la tenue ou non du Boxing day, la Premier League connaît une actualité agitée depuis quelques semaines. C’est pour cela que les dirigeants de la ligue ont organisé une réunion ce jeudi avec les entraîneurs des clubs anglais.

Les sujets principaux étaient la santé des joueurs et la gestion des rencontres. Interrogé en conférence de presse sur cette réunion, l’entraîneur de Tottenham Antonio Conte a dévoilé les coulisses de ce qu’il s’est passé: "Je dois être honnête, je pense que c’était une réunion où nous avons essayé de parler, et certains entraîneurs ont essayé de parler et de demander des solutions."

"Je pense que tout était décidé"

Mais l’Italien a été visiblement peu emballé par cette assemblée, qui d’après lui n’a pas servi à grand-chose: "Je pense que tout était décidé. Et je pense qu’hier c’était un mur (…) Je pense que oui (c’était une perte de temps). Parce que quand vous avez un mur en face de vous, vous pouvez demander et parler de ce que vous voulez, mais chaque décision était déjà prise."

Rappelons que la Premier League a annoncé la tenue des matchs du 26 décembre ce lundi. Une décision ne faisant pas que des heureux, d’autant que plusieurs acteurs du ballon rond comme Jordan Henderson avaient regretté la multiplication des matchs, n’aidant pas les joueurs à se donner à fond. Surtout dans cette période où le Covid-19 touche de plus en plus de sportifs.